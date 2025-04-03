Uludağ'daki yangın faciasında Fikriye Usta'ya acı veda... Eşi ve oğlunun yanına defnedildi

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27 Mart Perşembe günü sabaha karşı Uludağ Birinci Oteller Bölgesinde bulunan Kervansaray Otel'de çıkan yangında Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı ve eski milli kayakçı Yahya Usta (57), eşi Fikriye Usta ve Milli kayakçı oğlu Berkin Usta (25), dumandan etkilenmişti.

Otelden bilinci kapalı çıkarılan Usta ailesinden Yahya Usta ve oğlu Berkin, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayıp hayatını kaybetmişti. Baba-Oğul bir gün sonra Ulucami'de sevenlerinin gözyaşları eşliğinde son yolcuğuna uğurlanırken, tedavisine Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin ileri yoğun bakım ünitesinde devam edilen anne Fikriye Usta da 6 gündür verdiği yaşam mücadelesini dün kaybetti.

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Gözden Kaçmasın Milli kayakçı Berkin Usta'dan acı haber Haberi görüntüle

Yıldırım ilçesi Sinan Dede Mahallesindeki Sinan Dede Camiinde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılınan Fikriye Usta sevenlerinin gözyaşları eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı. Fikriye Usta eşi ve oğlunun yanına Hamitler Mezarlığı'na defin edildi.

YENİ BİLİRKİŞİ HEYETİ GELDİ

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayın ardından görevlendirilen 1 başsavcı vekili ve 2 savcıdan oluşan heyet, olayla ilgili soruşturma başlattı. Bilirkişi heyeti otelde inceleme yaparken olaya ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında bugün İstanbul'dan gelen 6 kişiden oluşan yeni bilirkişi heyeti de otele gidip, öğle saatlerinde binada incelemelerde bulundu. Görgü tanıklarını dinleyen heyet, yaklaşık 3 saat süren kontrollerinin ardından hiçbir açıklama yapmadan otelden ayrılıp Bursa'ya döndü.

Olayla ilgili soruşturmaya devam ediliyor.