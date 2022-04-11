Uludağ'da yoğun kar: Beyaza büründü

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Kış turizminin gözde kayak merkezlerinden Uludağ’da sabaha karşı başlayan kar yağışı, günün ilk ışıklarıyla birlikte etkisini artırdı. Kar kalınlığının 88 santimetreye ulaştığı Uludağ’da, hava sıcaklığı ise en yüksek sıfırın altında 6, en düşük ise sıfırın altında 10 derece olarak ölçüldü. 17 Aralık’ta açılan kış sezonunun 3 Nisan’da kapandığı beyaz cennette, kayak pistleri ise boş kaldı.

Meteoroloji'den alınan bilgilere göre Uludağ’da kar yağışının perşembe gününe kadar aralıklarla devam edeceği öğrenildi.