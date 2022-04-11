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Uludağ'da yoğun kar: Beyaza büründü

#Kar#Uludağ#Bursa

Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden Uludağ’a kar yağdı. Sabaha karşı başlayan yağışla karın kalınlığının 88 santimetreye ulaştığı Uludağ’da, hava sıcaklığı ise sıfırın altında 6 derece olarak ölçüldü. 

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Kış turizminin gözde kayak merkezlerinden Uludağ’da sabaha  karşı başlayan kar yağışı, günün ilk ışıklarıyla birlikte etkisini artırdı. Kar kalınlığının 88 santimetreye ulaştığı Uludağ’da, hava sıcaklığı ise en yüksek sıfırın altında 6, en düşük ise sıfırın altında 10 derece olarak ölçüldü. 17 Aralık’ta açılan kış sezonunun 3 Nisan’da kapandığı beyaz cennette, kayak pistleri ise boş kaldı. 

Uludağda yoğun kar: Beyaza büründü



Meteoroloji'den alınan bilgilere göre Uludağ’da kar yağışının perşembe gününe kadar aralıklarla devam edeceği öğrenildi. 

Uludağda yoğun kar: Beyaza büründü

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#Kar#Uludağ#Bursa

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