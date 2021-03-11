Uludağ'da yaban hayvanlar için yiyecek bırakıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar 2’nci Bölge Müdürlüğü ekipleri ile Gürsu Kaymakamlığı, Gürsu İlçe Tarım Müdürlüğü ve Gürsu Ziraat Odası Başkanlığı arasında Yaban Hayvanlarını Yemleme Protokolü’nün imzalanmasının ardından, Uludağ’daki yaban hayvanlarının beslenmesi için çalışma başlatıldı. Gürsu Kaymakamlığı öncülüğünde, Gürsu Ziraat Odası Başkanlığı’nın destekleri ile toplam 2 bin 500 kilogram yem, Uludağ Milli Parkı içindeki Çobankaya mevkisindeki 1750 metre rakımlı alana bırakıldı. Yemleme çalışmalarına Gürsu Kaymakamı Naif Yavuz, Doğa Koruma ve Milli Parklar 2’nci Bölge Müdürü Adil Şencan, Gürsu Ziraat Odası Başkanı Kamil Dönmez, Avcılık ve Yaban Hayatı Şube Müdürü Hidayet Topcu ve Uludağ Milli Park Müdürü Yüksel Akdoğan katıldı.

Yemleme yapılan bölgeye yerleştirilen foto kapanlar ile yemleme sonuçlarının gözleneceği kaydedildi.