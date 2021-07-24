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HaberlerGündem HaberleriUludağ'da piknikte odun toplamaya gitmişti... Gülefer Boynukısa'yı arama çalışmaları sürüyor
GeriGündem Uludağ'da piknikte odun toplamaya gitmişti... Gülefer Boynukısa'yı arama çalışmaları sürüyor
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Muammer İRTEM/BURSA, (DHA)-
Haber Giriş: 24.07.2021 - 14:20 | Son Güncelleme:

Uludağ'da piknikte odun toplamaya gitmişti... Gülefer Boynukısa'yı arama çalışmaları sürüyor

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Uludağ'da piknikte odun toplamaya gitmişti... Gülefer Boynukısa'yı arama çalışmaları sürüyor

Bursa Uludağ'da piknik sırasında odun toplamak için girdiği ormanda kaybolan Gülefer Boynukısa’yı (59) arama çalışmaları sürüyor.

Uludağ’ın Çobankaya mevkisine dün sabah saatlerinde ailesiyle birlikte piknik yapmak için çıkan Gülefer Boynukısa, saat 14.00 sıralarında odun toplamak amacıyla ormana girdi, ancak geri dönmedi. Ailesi, kendi imkanlarıyla yaptıkları aramalardan sonuç alamayınca, jandarmaya haber verdi.

Uludağda piknikte odun toplamaya gitmişti... Gülefer Boynukısayı arama çalışmaları sürüyor

İhbar üzerine bölgeye AFAD, JAK, ANDA, NAK, AKUT ve İHH ekipleri sevk edildi. Dün akşam saatlerinde yaklaşık 200 kişilik ekiple başlatılan arama çalışmalarından şu ana kadar sonuç alınamadı.

Boynukısa’yı arama çalışmaları sürüyor.

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