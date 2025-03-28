Uludağ’da otelde yangın faciası: 2 ölü 3 yaralı

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Bursa Uludağ 1. Oteller Bölgesi’nde faaliyet gösteren, denetimlerde eksiklikleri tespit edilince ocak ayında kapatılan Kervansaray Otel’de dün 05.30 sıralarında yangın çıktı. Otelin arka tarafındaki kafe - restoran bölümünün verandasında başlayan yangın, kısa sürede büyüyüp tüm katlara yayıldı. Kot farkı nedeniyle ön cephesi 8, arka cephesi ise 6 katlı olan oteli alevler sararken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın 1.5 saatte kontrol altına alındı.

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Yangının ardından otelin içi görüntülendi. Katlar kullanılamaz hale geldi.

5. KATTA KALIYORLARDI

Yangın sırasında, mahkemece tahliyesine karar verilen otel ve alt kısmındaki kayak merkezinde çalıştıkları bildirilen 12 kişi itfaiye ekiplerince çıkarılıp hazır bekletilen ambulanslarla Uludağ’daki sağlık merkezine kaldırıldı. Otelden bilinci kapalı çıkarılan Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı Yahya Usta (57) ve oğlu milli kayakçı Berkin Usta (25), yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yahya Usta’nın eşi Fikriye Usta ve 2 kişinin daha tedavilerini sürdüğü bildirildi. Fikriye Usta’nın durumunun ciddiyetini koruduğu ve entübe edildiği öğrenildi. Diğer kişiler ise ayakta tedavi edildi. Oteller bölgesinde kayak merkezi işleten ailenin binanın 5. katında kaldığı bilgisine ulaşıldı.

Milli kayakçı Berkin Usta, 2022 Pekin Kış Olimpiyatları’nda büyük slalomda Türkiye’yi temsil etti. Berkin Usta, 2022 yılında yaptığı açıklamada, sporcu bir aileden geldiğini ve 2.5 yaşından beri bu sporu yaptığını söylemişti.

Bursa Valiliği’nden yapılan açıklamada, Uludağ Oteller Bölgesinde bulunan, 2 Ocak’ta konaklama izni iptal edilen ve müşterisi bulunmayan otelde dün 05.29’da yangın çıktığı ihbarı alındığı belirtilerek, “Yangına çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarından 110 personel ile anında müdahale edilerek yangın kontrol altına alınmış ve soğutma çalışmalarına başlanılmıştır. Otelde bulunan 12 personel müdahale ekipleri tarafından çıkarılmıştır. Çıkarılan personelden 2’si maalesef hayatını kaybetmiştir” ifadesi kullanıldı.

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OTELDE MÜŞTERİ YOKTU

Bursa Büyükşehir Belediyesi, yangına 25 araç ve 60 personel ile 3 dakika içerisinde müdahale ettiklerini duyurdu. Otelin, ‘Basit Konaklama Tesisi Belgesi’nin 2 Ocak’ta iptal edildiği öğrenildi. 1982 yılında faaliyete geçen otelin, yapılan denetimlerde tespit edilen eksiklikler nedeniyle kapatıldığı, mahkemece de tahliye kararı verildiği öğrenildi. Otelde çalışanların bulunduğu, tatilci olmadığı belirtildi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, 1 Cumhuriyet Başsavcı Vekili ve 2 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildiğini ve incelemelerin devam ettiğini duyurdu. Soruşturma kapsamında, otel müdürü T.D. gözaltına alındı.

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MANGAL KÖZÜNDEN BAŞLAMIŞ

- Yangının başlayış anı, otelin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bir grup gencin dışarda oturup, pasta ve çerez yiyip çay içtiği, gençlerin ayrılmadan önce şöminenin yanına bıraktıkları köz halindeki mangaldan saat 05.22’de sıçrayan kıvılcımın şöminenin hemen yanında bulunan süs bitkisini tutuşturarak yangına neden olduğu anlar yer aldı.

Uludağ’daki başka bir otelde güvenlik görevlisi olarak çalışan Hüseyin Bülbül, sabah sahura kalktığını, pencereden ışık görünce dışarı baktığını ve yangını fark ettiğini söyledi.

İlgili kurumlara bilgi verildiğini aktaran Bülbül, “Otelin içinde güvenlik görevlileri kalıyordu. Onları kurtarmak için itfaiye ekipleri ön tarafa yoğunlaştı. Ön tarafta insanlar camdan bağırıyordu” dedi.

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‘NEDEN ORADA KALIYORLAR’

- BURSA Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, 2 kişinin hayatını kaybettiği otel yangını ile ilgili açıklama yaptı. Mart Ayı Değerlendirme Toplantısı’nda konuşan Bozbey, “Otelde toplamda 12 kişinin olduğu tespit edildi. Ocak ayında bu yapı, arkadaşlarımız tarafından denetlendi ve tespitleri yapıldı. Eksiklikleri ortaya çıkarıldı. Otel kapatıldı ancak 12 kişinin neden orada kaldığı araştırma konusudur. Süreçlerin belirli aralıklarla denetlenmesi son derece önemli. Eksiklikleri giderilmeyen yerlerin kapısına kilidi vuracaksınız. İçeriye kimseyi almayacaksınız. Sezonda o otelde toplam 400 kişinin olduğunu düşünün. Bir facia olurdu” dedi.

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Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nın yangın öncesi otelde yaptığı denetimde 38 maddenin eksik olduğu belirlendi. Bunların ‘mimari’, ‘yangın tesisat’ ve ‘yangın algılama’ adı altında 3 ana başlıkta toplandığını belirten belediye yetkilileri, tespit edilen eksiklikleri içeren raporun otel yöneticileriyle ilgili birimlere iletildiğini açıkladı.