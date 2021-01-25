Uludağ'da korku dolu anlar

Uludağ’da bir otelin çatısından düşen kar kütlesi, kayakçının kask kamerasına yansıdı.

Kış turizminin gözde mekanlarından Uludağ’a kar yağması ile tatilciler kayak yapmanın keyfini çıkartıyor. Uludağ ikinci oteller bölgesinde bir otelin çatısından kar kütlelerinin düşme anı kayak yapan kayakçının kask kamerasına yansıdı. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.