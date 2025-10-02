Uludağ'da kestane kavgası! Silahlar konuştu: 3 yaralı

Haberin Devamı

Bursa'da kestane toplamak için Uludağ'a çıkan grup ile arazi sahipleri arasında başlayan tartışma silahlı çatışmaya dönüştü. Olayda aynı aileden 3 kişi kanlar içinde yere yığılırken, saldırganlar silahlarını olay yerinde bırakıp sırra kadem bastı.

"ARSADAN ÇIKIN!"

Olay, Yıldırım ilçesi Erikli Yayla mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, arazi sahipleri tarafından kestane toplamak için gelen şahıslar yer sahipleri tarafından yakalanınca, "Burası tapulu arazi, topladıklarınız sizin olsun ama arsadan çıkın" uyarısı yapıldı. Uyarıyı dikkate almayan iki şüpheli, ile yer sahipleri arasında tartışma çıktı.

Haberin Devamı

"BURADA BEKLEYİN!" DEDİLER GELİP VURDULAR

Şahıslar, "Burada bekleyin" diyerek bölgeden ayrıldı. Kısa süre sonra ise yanlarına aldıkları 5 kişiyle geri döndüler. Bu kez üzerlerinde getirdikleri tabancaları çıkaran şahıslar, Mustafa Gültekin, Halil Gültekin ve Önder Gültekin'i hedef aldı.

3 KİŞİ YARALANDI, SALDIRGANLAR KAÇTI

Silah sesleri yaylada yankılanırken, talihsiz 3 kişi kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, bölgedeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Saldırganlar ise paniğe kapılıp silahlarını olay yerinde bırakıp kaçtı.

Polis ekipleri dağlık alanda geniş çaplı operasyon başlatırken, köylüler büyük panik yaşadı.

Hastanede tedavi altına alınan 3 kişinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.