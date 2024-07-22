Uludağ’da gökyüzü şöleni

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Bilim Teknik Dergisi tarafından ilk kez 1998 yılında Antalya Saklıkent’te düzenlenen Gökyüzü Gözlem Etkinliği, bu yıl yine Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın katkılarıyla TÜBİTAK’ın koordinasyonunda gerçekleştirilecek. Etkinliğe katılacaklar, 28 Temmuz’a kadar başvuran binlerce kişi arasından kurayla belirlenecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 9-11 Ağustos’ta Bursa Uludağ’da gerçekleştirilecek gökyüzü gözlem etkinliğine ilişkin, “Gözümüz yeniden göklerde! TÜBİTAK Gökyüzü Gözlem Etkinliği, 26’ncı senesinde bilimle toplumu buluşturmaya devam ediyor. Her yaştan binlerce gökyüzü meraklısını bir araya getiren bu dev etkinlik 9-11 Ağustos 2024 tarihlerinde Bursa Uludağ’da gerçekleşecek. Türkiye’nin dört bir yanından gökyüzüne gönül vermiş, bilim ve keşif sevdalılarını bu heyecan verici buluşmada bizlerle birlikte olmaya davet ediyoruz” dedi.

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TELESKOPLARLA GÖZLEM

Gözlem etkinliği süresince açık alanda gece-gündüz saatlerinde çeşitli atölye çalışmaları, teleskopla gözlemler, deneyler gibi farklı etkinlikler gerçekleştirilecek. Katılımcılar bu etkinliklere, yanlarında getirdikleri fotoğraf makinesi, teleskop, kamera, dizüstü bilgisayar gibi gözlem ekipmanları ile katılabilecek. Gece ise katılımcılar çıplak gözle binlerce yıldızın görülebildiği gökyüzü altında uzman astronomlar ve profesyonel teleskoplar eşliğinde gökyüzünü gözlemleyecek, yıldızları, galaksileri, nebulaları tanıyacak. Etkinlik boyunca biliminsanları; öte gezegenler, uydu teknolojileri, ay misyonu ve roket çalışmaları, yere yakın geçiş yapan asteroitler, yıldız örtülmeleri gibi farklı başlıklarda katılımcılara birbirinden ilginç sunumlar yapılacak.



