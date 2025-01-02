×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Uludağ'da fotokapana yakalandılar: Sürü halinde yiyecek arıyorlardı

Güncelleme Tarihi:

#Bursa#Uludağ#Kurt
Oluşturulma Tarihi: Ocak 02, 2025 13:03

Bursa'da, Doğa Koruma ve Milli Parklar 2'nci Bölge Müdürlüğü (DKMP) tarafından Uludağ Milli Parkı’na kurulan fotokapanla kurt sürüsü görüntülendi.

Haberin Devamı

Doğa Koruma ve Milli Parklar 2'nci Bölge Müdürlüğü tarafından kaçak avlanmayla mücadele ve yemleme çalışmalarını takip etmek amacıyla yaban hayatın yoğun olduğu bölgelere fotokapanlar kuruldu.

Uludağda fotokapana yakalandılar: Sürü halinde yiyecek arıyorlardı

Uludağ Milli Parkı’na kurulan bir fotokapana, kurtlar yakalandı. 5 kurttan oluşan sürü, yiyecek ararken görüntülere yansıdı.

Uludağda fotokapana yakalandılar: Sürü halinde yiyecek arıyorlardı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Uludağ Milli Parkı’nın asil misafirleri kurtlar… Bakışlarındaki asalet, duruşundaki heybetle onlara hayran olmamak mümkün değil” ifadeleri yer aldı.

Haberin Devamı

Uludağda fotokapana yakalandılar: Sürü halinde yiyecek arıyorlardı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bursa#Uludağ#Kurt

BAKMADAN GEÇME!