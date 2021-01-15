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Gündem
Semih Şahin-Huzeyfe ÖZDEMİR/BURSA,(DHA)
Haber Giriş: 15.01.2021 - 11:10 | Son Güncelleme:

Uludağ'da elektrik ekiplerinin zorlu mesaisi

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Uludağ'da elektrik ekiplerinin zorlu mesaisi
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BURSA Uludağ'da olası elektrik arızalarına karşı ekipler, 7 gün 24 saat nöbet tutuyor. Zorlu hava şartlarında araçların ulaşamadığı noktalara yürüyerek ve tırmanarak ulaşan ekipler, elektrik kesintilerine anında müdahale ediyor.

Uludağda elektrik ekiplerinin zorlu mesaisi
Türkiye'nin en önemli kış turizmi ve kayak merkezlerinden olan 2 bin 543 metre rakımlı Uludağ’da hava sıcaklığı sıfırın altına düşmesi ve kar seviyesinin 1 metreye ulaşması elektrik ekiplerinin şartlarını zorlaştırdı. Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. (UEDAŞ) ekipleri, Uludağ'da olumsuz hava şartlarından kaynaklanan arıza ve kesintilere anında müdahale için bölgede 7 gün 24 saat nöbet tutuyor.

Güney Marmara'daki arıza merkezlerine gelen ihbarlarla harekete geçen ekipler, arazi araçları ve sepetli araçlarla yola çıkıyor. Araçların giremediği yerlere ise yaya olarak ulaşıyor. Soğuğa ve kara rağmen direklere tırmanıp, arızaları gideriyor. Ekipler, kar yağışı, sis, tipi gibi zorlu hava koşullarında da çalışmalarına ara vermiyor.
Uludağda elektrik ekiplerinin zorlu mesaisi

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