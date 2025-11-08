×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Uludağ’da 4 genç kayboldu, arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Güncelleme Tarihi:

#Uludağ#Gençler Kayboldu#AFAD
Uludağ’da 4 genç kayboldu, arama kurtarma çalışmaları sürüyor
Oluşturulma Tarihi: Kasım 08, 2025 21:53

BURSA’nın Osmangazi ilçesinde Uludağ eteklerindeki Sarıalan mevkisinde 4 gencin kaybolduğu ihbarı üzerine arama-kurtarma çalışmaları başlattı.

Haberin Devamı

Olay, saat 17.00 sıralarında ilçeye bağlı Kirazlı Mahallesi meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne, 16-17 yaşlarında isimleri 4 gencin Kirazlı Mahallesi Sarıalan mevkisinde kaybolduğu yönünde ihbar yapıldı. İhbar üzerine bölgeye Uludağ Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri ile Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi sevk edildi. Jandarma ekiplerinin koordinasyonunda, AFAD ve arama kurtarma ekipleri de bölgeye yönlendirildi. Ekiplerin gençlere ulaşmak için bölgede başlattığı arama çalışmaları sürüyor.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Uludağ#Gençler Kayboldu#AFAD

BAKMADAN GEÇME!