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Uludağ'da 25 köşk evinin de bulunduğu 161 otel mühürlendi

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#Uludağ#Otel#Bursa
Uludağda 25 köşk evinin de bulunduğu 161 otel mühürlendi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 31, 2025 12:17

Bursa'da, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi doğrultusunda ruhsatı olmayan, iş yeri açma belgesi bulunmayan ve tesislerinde eksiklikler olan, aralarında Uludağ'daki 25 köşk evinin de bulunduğu 161 otel, konaklama yeri ve tesis mühürlendi.

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Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü, 81 il valiliğine, turizm işletme belgesi almayan ve kayıt dışı faaliyet gösteren oteller için tebligat gönderdi. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan'ın imzasını taşıyan yazıda, 'Turizmi Teşvik Kanunu'nun ilgili maddelerine aykırı faaliyet gösteren işletmelerin tespit edilip, gerekli işlemlerin yapılması istendi. Bursa Valiliği’nin talimatıyla harekete geçen Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, aralarında Uludağ'da bir otele ait olan 25 köşk evi olmak üzere, 17 ilçede ruhsatı olmayan, iş yeri açma belgesi bulunmayan ve tesislerinde eksiklikler bulunan toplam 161 otel, konaklama yeri ve tesisi mühürledi.

TATİLCİLER OTELE YERLEŞTİRİLDİ

Bu arada, Uludağ'ın Çobankaya mevkisinde faaliyet gösteren 25 köşk evi de genelge kapsamında tespit edilen eksikliklerinden dolayı jandarma, zabıta ekipleri ve Milli Parklar görevlileri tarafından mühürlendi. Evlerde konaklayan tatilciler, aynı işletmeye ait bir otele yerleştirildi.

Uludağda 25 köşk evinin de bulunduğu 161 otel mühürlendi

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#Uludağ#Otel#Bursa

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