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Türkiye'nin, 17 otel, tesis ve 5 bin yatak kapasitesi ile en büyük kış ve doğa sporları merkezi olan 2 bin 543 rakımlı Uludağ'a nisan ayında kar yağdı. Hafta boyunca aralıklarla yağan ve dün geceden itibaren etkisini arttıran kar yağışıyla birlikte, hava sıcaklığının 0 derece olarak ölçüldüğü Uludağ’da, kar kalınlığı 58 santimetreye ulaştı. Sezonun 20 Mart'ta kapandığı Uludağ'da, yerli ve yabancı turistler, nisan ayında kayak yapmanın keyfini çıkarırken, kar yağışının gün boyu aralıklarla etkili olması bekleniyor.

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Uludağ’a Özbekistan’dan geldiğini belirten Nergiz Muradova (30), “Özbekistan’dan Uludağ’ı gezmeye geldik. Başka yerlerde yaz ve bahar havası var, buralarda kar yağıyor. Bambaşka bir duygu. Hava durumunu internetten takip ediyordum, kar yağışını görünce geldik. İlk defa Uludağ’a geliyorum. Çok güzel” dedi.İran’dan gelen Ruzana Karimova (30), nisan ayında yazı beklerken yağan kar yağışının kendisini şaşırttığını söyleyerek, “Ben İranlıyım ilk defa geliyorum, buralar çok güzel. Benim yaşadığım yer sıcak ama burası soğukmuş. Çok güzel yerler. Daha önce kar gördüm ancak böylesini ilk defa görüyorum” diye konuştu.