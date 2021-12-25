Uludağ'a akın ettiler... Kar kalınlığı 70 santimi buldu: Pistler doldu

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Kayak sezonunun 17 Aralık’ta açıldığı Uludağ’da kar kalınlığı, oteller bölgesinde 70 santimetreye ulaştı. Hava sıcaklığı, sıfırın altında 4 ile 11 derece arasında termometrelere yansıdı. Yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra günübirlikçilerin de geldiği Uludağ'da, soğuk havaya rağmen kayakseverler, pistlere çıktı. Pistleri dolduran yerli ve yabancı turistler, kayak yapmanın keyfini çıkardı. Otellerin doluluk oranlarının yüzde 80'leri bulduğu Uludağ'da yılbaşı için rezervasyonlar da sürüyor. Yılbaşında Uludağ’daki otellerde doluluk oranlarının yüzde 100’e ulaşması bekleniyor. Toplam 5 bin yatak kapasiteli Uludağ'da 17 otel ve tesis bulunuyor.

Hafta sonunu Uludağ'da geçiren Betül Bugurca, “ Bursa ’dan geliyorum. Bugün hava bayağı soğuk. Sezon bu sene erken açıldı. Bursalı olduğumuz için çocukluğumuzdan beri Uludağ’a geliyoruz. Biz şanslıyız, Uludağ’ın havası bambaşka, hiçbir yerde yok. Çocukluğumdan beri kayak yapıyorum. Bu sene de çok güzel gidiyor. Bu sene henüz sömestir gelmemesine rağmen Uludağ çok kalabalık, sömestirde yoğunluk daha da artacak. Pistler de bu sene kar erken geldiği için güzel. Hava da birden soğuğunca pist de kaymaya çok uygun hale geldi. Ortam çok güzel” diye konuştu.