Uludağ Üniversitesi Mimarlık Bölümü öğrencisi Melek Karakaş'a son veda... Organları ile 4 kişiye umut oldu

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Kaza, 12 Nisan’da Yalova- Bursa kara yolu, Kirazlı Sanayi Sitesi Kavşağı mevkinde meydana geldi. Yalova'dan, Bursa yönüne giden Ziya Ö. (20) idaresindeki 77 ACV 937 motosiklet, aynı istikamete giden R.A. (58) yönetimindeki 57 HD 830 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletin sürücü Ziya Ö. ile arkasındaki Melek Karakaş yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırılırdı. Başından aldığı darbe ile ağır yaralanan Melek Karakaş'ın kazada 5 gün sonra geçtiğimiz çarşamba günü beyin ölümü gerçekleşti.

ÖLMEDEN ÖNCE ORGANLARINI BAĞIŞLAMIŞ

Uludağ Üniversitesi Mimarlık Bölümü öğrencisi Melek Karakaş'ın kazadan 3 gün önce hastaneye giderek organ bağışında bulunup bunu annesiyle paylaştığı öğrenildi.

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Bu gelişmenin ardından başka bedenlerde yaşayacak olan Melek’in organlarının doku ve kan grubu belirlenecek hastalara nakli konusunda girişim başlatıldı. Melek’in Yalova’da gerçekleştirilen operasyonla alınan kalbi Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne, karaciğeri Bursa Şehir Hastanesi’ne, sol böbreği Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sağ böbreği ise Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'nde organ bekleyen hastalara nakledildi. Yalova Valisi Hülya Kaya ise genç kızın acılı ailesini evinde ziyaret edip baş sağlığı diledi.



ANNESİ TABUTA SARILIP AĞLADI

Organlarıyla 4 kişiye yaşam umudu olan Melek Karakaş bugün Yalova'da son yolculuğuna uğurlandı. Melek'in cenazesi öğlen Merkez Camii'ne getirildi.

Buradaki törene, babası 10 yıl önce ölen Melek Karakaş'ın annesi Romanya asıllı Türk vatandaşı Viorica Cristina Karakaş, ablaları Adile Karakaş ve Sibel Kaya ile Yalova Belediye Başkanı Mehmet Gürel, akrabaları, arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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Viorica Cristina Karakaş, kızının tabutuna sarılıp gözyaşı döktü. Daha sonra da tabutun arkasından el salladı. Melek Karakaş, kılınan cenaze namazının ardından Merkez Mezarlığı'nda toprağa verildi. (DHA)