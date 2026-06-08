×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Uludağ Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

Güncelleme Tarihi:

#Bursa#Mehmet Tuncay Bayraktar#Uludağ Gümrük Ve Dış Ticaret Bölge Müdürü
Uludağ Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Haziran 08, 2026 05:56

Bursa Uludağ Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Mehmet Tuncay Bayraktar (57) geçirdiği kalp krizinin ardından hayatını kaybetti.

Haberin Devamı

2025 yılından bu yana Uludağ Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü olarak görev yapan Mehmet Tuncay Bayraktar, dün geçirdiği kalp krizinin ardından hayatını kaybetti. 1969 yılında Sakarya’nın Ferizli ilçesinde doğan ve Bursa Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü'nden mezun olduktan sonra 1994 yılında mesleğe gümrük muayene memuru olarak başlayan Bayraktar’ın evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.

VALİLİKTEN TAZİYE MESAJI

Mehmet Tuncay Bayraktar’ın vefat haberinin ardından Bursa Valiliği’nden taziye mesajı yayınlandı. Mesajda şu ifadelere yer verildi:

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Googleüzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin

“Uludağ Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürümüz Mehmet Tuncay Bayraktar vefat etmiştir. Kıymetli Bölge Müdürümüzün vefatı, bizleri ve çalışma arkadaşlarını derinden üzmüştür. Merhum Mehmet Tuncay Bayraktar’a Yüce Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve tüm çalışma arkadaşlarına sabır ve başsağlığı diliyoruz.

Haberin Devamı

Mekânı cennet, makamı âli olsun"

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bursa#Mehmet Tuncay Bayraktar#Uludağ Gümrük Ve Dış Ticaret Bölge Müdürü

BAKMADAN GEÇME!