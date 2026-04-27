Uludağ faciasında ‘susuz itfaiye’ iddiası

Haberin Devamı

Türkiye’nin ilk kayak merkezi olan Uludağ'da yapılan denetimlerde ‘mimari’, ‘yangın tesisat’ ve ‘yangın algılama’ sistemlerinde tespit edilen 38 eksiklik nedeniyle kapatılan 1'inci Bölge'deki Kervansaray Otel'de, 27 Mart 2025'te saat 05.00 sıralarında yangın çıktı. Dumandan etkilenen 9 kişi tahliye edildi. Otelde kalan Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı, eski milli kayakçı Yahya Üsta (57) ile oğlu milli kayakçı Berkin Üsta (25) hayatını kaybetti, eşi Fikriye Üsta (57) yaralandı. Fikriye Üsta da tedavi gördüğü hastanede 6 gün sonra yaşamını yitirdi.

Gözden Kaçmasın Türk ordusundan NATO’ya örnek olacak kararlar Haberi görüntüle

BİLİNÇLİ TAKSİRDEN 15 YIL İSTENDİ

Yangının şöminede yapılan mangal sonrası karton kutuya koyularak şöminenin yanına bırakılan közün alev alması ve yanında bulunan yapay ağaca sıçraması ile çıktığı belirlendi. Bilirkişi raporunda, ölen Yahya Üsta’nın sahibi olduğu ‘FB Usta Şirketi’nin, yangının çıktığı kafe bölümünün kiracısı olduğu gerekçesiyle asli kusurlu, oteli işleten Jura Otelcilik ise ikinci derece asli kusurlu olarak belirlendi. Olay tarihinde Jura Otelcilik şirket sahibi Cevdet Kadir A. ve otel müdürü Tekin D.'nin denetimlerde belirlenen eksiklikleri gidermedikleri için ‘bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma’ suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Haberin Devamı

‘EKİPLER GELENE KADAR YANGIN BÜYÜDÜ’

Bursa 20’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde geçen cuma davanın ikinci duruşması görüldü. Tarafları dinleyen mahkeme heyeti olay yerinde keşif yapılması için duruşmayı erteledı. Duruşma sonrası açıklamada bulunan Üsta ailesinin yakınlarının avukatı İsmail Eray Çokal, ihbar sonrası yangına müdahale için gelen itfaiye aracında su bulunmadığını öne sürdü. Görgü tanıklarının emniyet ifadesinin bilirkişi raporunda da yer aldığını söyleyen Çokal, 45 dakika boyunca Bursa kent merkezinden itfaiye ekibi gelmesinin beklendiğini öne sürerek, “Bu yangın ilk başta çok küçükmüş. Uludağ bölgesinde bulunan itfaiye ekibi yangına müdahale için geliyor. Fakat itfaiye aracında su bulunmuyor. Bu sırada yangın çok küçük ve müdahale edilecek şekilde. Ancak merkezden itfaiye bekleniyor. O gelene kadar yangın şiddetlenip büyüyor. Bu sırada da kimseyi yangına yaklaştırmıyorlar. İtfaiye aracında su olmadığını soruşturma kapsamında yangına tanık olan görgü tanıkları da ifadeleriyle söylüyor. Ölenler, yangından değil dumandan zehirlenerek vefat ettiler” diye konuştu.

Haberin Devamı

‘DİĞERİNİN DE HORTUMU KISAYDI’

Avukat Çokal’ın işaret ettiği görgü tanığı S.Y. emniyetteki ifadesinde özetle “Odamın penceresinden o otele baktığımda otelin pist tarafındaki köşesinde az miktarda bir alevin çıktığını gördüm. iki adet itfaiye aracı gelmişti. Bu araçlardan birinin hemen suyu bitti ve çeşmeye tekrardan su almaya gitti. Diğerinin ise hortumu kısa geldiği için yangına tam müdahale edemedi” demişti.