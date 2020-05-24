İdris TİFTİKCİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul (DHA)
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Uludağ, Bostancı Sahili'nden görüntülendi
İstanbul'da temizlenen havayla Uludağ tekrar görüntülendi.
Koronavirüs nedeniyle alınan önlemler kapsamında vatandaşlar evlerinde kaldı, araçlar trafiğe çıkmadı. Temizlenen hava ile birlikte karla kaplı Uludağ, İstanbul'dan görüldü.
Ramazan Bayramı'nın birinci gününde güneşli havada Bostancı Sahili'nden kilometrelerce uzaktaki Uludağ, kameralara yansıdı.
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