Ulu kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Türk Dil Kurumu açısından bakıldığı zaman ulu kelimesinin eş anlamlısı olarak karşımıza, ‘yüce’ sözcüğü çıkmaktadır. Türkçe içerisinde anlam açısından her iki kelime de aynı ifade üzerinden cümlede veya tek başına kullanılabilir.

Ulu Eş Anlamlısı

Erdemi çok büyük olan ve ulaşılamayacak kadar yüce şeklinde ifade edilen ulu kelimesi, gündelik yaşamda yaygın kullanılan sözcüklerden biridir. Amaca bağlı olarak aynı zamanda eş anlamlı kelimesi TDK üzerinden değerlendirilir. Bu doğrultuda ulu kelimesine karşılık olarak, ‘yüce’ sözcüğünü değerlendirmek mümkün.

‘’Bu yüce makam hepimizin üstündedir.’’

‘’Pek çok insan bu ülkeden çıkmıştır.’’

Görüldüğü üzere hem insanlar açısından hem de farklı durumlar üzerinden de gündelik yaşamda yüce ile beraber ulu kelimesinin kullanabilirsiniz. Ortak şekilde aynı anlama gelen her iki kelime de Türkçede sık değerlendirilen sözcükler arasında yer alıyor.