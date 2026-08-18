UltrAslan tribün lideri 'Sebahattin' Şirin’in uyuşturucu testi pozitif çıktı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 11 Ağustos günü‘ev hapsi’ ve ‘yurt dışı çıkış yasağı’ şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Galatasaray’ın taraftar gruplarından Ultraslan’ın tribün lideri Sebahattin Şirin (Muzaffer)’in uyuşturucu testi sonucu pozitif çıktı.

Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan incelemede, Şirin’in saç örneğinde 'amfetamin' ve 'metamfetamin' maddesi tespit edildi.

Spor suçları soruşturmasında gözaltına alınan ultrAslan lideri Sebahattin Şirin, adli kontrolle serbest bırakılmıştı. Şirin'in savcılık ifadesi de ortaya çıkmıştı.

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İFADESİNDE NELER SÖYLEMİŞTİ?

Sebahattin (Muazaffer) Şirin Adalet Bakanı Akın Gürlek'e yönelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım soruldu. Sosyal medya hesaplarını kendisinin kullandığını ve belirtilen paylaşımı da kendisi yaptığını söyleyen Şirin, “Paylaşım içeriğinde devletimizin içinden bir grubun Fenerbahçe'yi bu sezon şampiyon yapacakları dedikoduları kulağımıza geldiğinden ve bu grubun içinde Adalet Bakanımızın da adının geçirildiğinden bahsetmiş isem de, ben bu hususu aktif olarak kullandığım sosyal medya platformlarında içeriğine itibar etmediğim yazılar ve paylaşımlar gördüğüm için paylaştım. Bahsettiğim sosyal medya hesaplarının bir çoğu şuan tam olarak kullanıcı ismini, paylaşım tarihini ve içeriğini hatırlamadığım anonim hesaplardır” demişti.

EVİNDEN ÇIKAN SİLAH VE MÜHİMMATLAR

Şirin, evinde yapılan aramada bulunan silah ilgili ise, Trabzon'da Gürcü bir sezonluk işçiden aldığını, silahı ve mermileri hiç kullanmadığını beyan etti, Şirin, silahı kendini koruma amaçlı aldığını, evinde bulunan diğer şarjör ve farklı çapta mermiler ilgili bir bilgisi olmadığını söylemişti.

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Balistik yeleklerden birini kendini korumak adına satın aldığını, birinin hediye geldiğini söyleyen Şirin, diğer iki yelek hakkında ise bilgisi olmadığını iddia etmişti.

KARA BORSA BİLET SUÇLAMASI

Kara borsa bilet satışı suçlamasına yönelik ise Şirin, “Taraftar grubumuzun Galatasaray yönetimiyle bir bağı bulunmamaktadır. Kulüp tarafından taraftar grubumuza hiçbir şekilde ücretsiz bilet verilmesi söz konusu değildir. Sadece kulüp tarafından grubumuzda bulunan üniversite ve lise öğrencilerine yüzde 50 indirim hakkı tanınmıştır. Bu şekilde alınan biletlerin hiçbir şekilde değerinde veya değerinin üzerinde bir başkasına satılması söz konusu değildir. Bu nedenle kulüp tarafından grubumuza ücretsiz bilet verildiği bu biletlerin de değerinin üzerinde başkaca şahıslara satıldığına dair iddiaları kesinlikle kabul etmiyorum.” demişti.

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"BULUNAN PARALAR BİRİKİMİM VE DÜĞÜN TAKISI"

Şirin'in evinde yapılan aramalarda Yapılan aramalarda 841 bin 895 avro, 51 bin 953 dolar, 18 bin 865 İngiliz sterlini, 795 bin 825 Türk lirası, Yaklaşık 13 milyon 351 bin 890 lira değerinde altın ve mücevherat, yaklaşık 500 bin lira değerinde 1 adet Hint seti, yaklaşık 350 bin lira değerinde pırlanta kolye olmak üzere toplam değeri yaklaşık 65 milyon TL olarak değerlendirilen para, döviz ve ziynet eşyası bulunmuştu.



Şirin, evinden bulunan yüklü miktardaki döviz ve Türk Lirasının kendi birikimi olduğunu, bir miktarının ise 8 ay önce oğlunun düğününde takılanlar olduğunu iddia etmişti.

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