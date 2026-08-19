×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Ultraslan liderinin testi pozitif çıktı

Güncelleme Tarihi:

#Ultraslan Lideri#Galatasaray Taraftar Grubu#Spor Şiddeti
Ultraslan liderinin testi pozitif çıktı
Elif ALTIN
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 19, 2026 07:00

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Galatasaray’ın taraftar gurubu UltrAslan’ın lideri Sebahattin Şirin (asıl adı Muzaffer Şirin) 9 Ağustos’ta ‘Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun’a muhalefet’, ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ ve ‘uyuşturucu kullanmak’ iddiasıyla gözaltına alınmıştı.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

İstanbul Adalet Sarayı’nda savcıya ifade veren Şirin adli kontrol istemiyle sevk edildiği sulh ceza hâkimliği tarafından ev hapsi ve yurtdışı yasağı uygulanarak serbest bırakılmıştı.

AMFETAMİN VE METAMFETAMİN BULUNDU

‘Uyuşturucu madde kullanmak’ iddiasıyla da hakkında işlem yapılan Şirin, uyuşturucu kullanıp kullanmadığının tespiti için Adli Tıp Kurumu’na (ATK) sevk edilmişti. ATK, Şirin’den alınan kan, kıl ve idrar örnekleri üzerindeki incelemesini tamamladı. ATK raporunda, Şirin’in saçında uyuşturucu veya uyarıcı maddelerden amfetamin ve metamfetamin bulunduğu tespit edildiği belirtildi.       

KARABORSA BİLETE SIKI TAKİP

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri, 14 Ağustos’ta Rams Park Stadyumu’nda oynanan Galatasaray - Çorum Futbol Kulübü maçı öncesinde karaborsa bilet satışı yapıldığını tespit etti. Ekipler, şüpheliler H.D. ve B.K.’nin bilet almak isteyen taraftarları gişe görevlisi M.E.’ye yönlendirdiklerini belirledi. Taraftarlara bedeli 5 bin 715 lira olan biletlerin 15 bin liraya satıldığını tespit eden polis ekipleri, 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen H.D. ve B.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gişe görevlisi M.E. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ultraslan Lideri#Galatasaray Taraftar Grubu#Spor Şiddeti

BAKMADAN GEÇME!