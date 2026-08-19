Ultraslan liderinin testi pozitif çıktı

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İstanbul Adalet Sarayı’nda savcıya ifade veren Şirin adli kontrol istemiyle sevk edildiği sulh ceza hâkimliği tarafından ev hapsi ve yurtdışı yasağı uygulanarak serbest bırakılmıştı.

AMFETAMİN VE METAMFETAMİN BULUNDU

‘Uyuşturucu madde kullanmak’ iddiasıyla da hakkında işlem yapılan Şirin, uyuşturucu kullanıp kullanmadığının tespiti için Adli Tıp Kurumu’na (ATK) sevk edilmişti. ATK, Şirin’den alınan kan, kıl ve idrar örnekleri üzerindeki incelemesini tamamladı. ATK raporunda, Şirin’in saçında uyuşturucu veya uyarıcı maddelerden amfetamin ve metamfetamin bulunduğu tespit edildiği belirtildi.

KARABORSA BİLETE SIKI TAKİP

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri, 14 Ağustos’ta Rams Park Stadyumu’nda oynanan Galatasaray - Çorum Futbol Kulübü maçı öncesinde karaborsa bilet satışı yapıldığını tespit etti. Ekipler, şüpheliler H.D. ve B.K.’nin bilet almak isteyen taraftarları gişe görevlisi M.E.’ye yönlendirdiklerini belirledi. Taraftarlara bedeli 5 bin 715 lira olan biletlerin 15 bin liraya satıldığını tespit eden polis ekipleri, 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen H.D. ve B.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gişe görevlisi M.E. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.