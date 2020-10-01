Ültimatom ne demek? Ültimatom'ın sözlük anlamı nedir?
Azerbaycan – Ermenistan arasındaki gerilim ardından ültimatom kelimesi bir kez daha gündeme geldi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'a ültimatom verdi. Gündemdeki haberler ardından ültimatom kelimesinin anlamı merak konusu oldu. Peki, ültimatom ne demek? Ültimatom'ın sözlük anlamı nedir?
Ültimatom, farklı kullanımları olan bir sözcüktür. Uluslararası ilişkilerde; bir devletin başka bir devlete verdiği ve hiçbir tartışma veya karşı koymaya yer bırakmaksızın, tanıdığı sürede isteklerinin yerine getirilmesini istediği nota denilmektedir. Kabul edilmez ise devletler arasında savaş başlar.
Ayrıca günlük kullanımda; uyulması gereken kuralları kesin ve mutlak bir lisan ile anlatmaya da ültimatom denir.
TDK (Türk Dil Kurumu) sözlüğüne göre dilimizdeki karşılığı 'Uyulması gereken kuralları kesin bir dille anlatma' anlamına gelen ültimatom, Türkçeye Fransızcadan geçmiştir.
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