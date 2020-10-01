Ültimatom ne demek? Ültimatom'ın sözlük anlamı nedir?

Ültimatom, farklı kullanımları olan bir sözcüktür. Uluslararası ilişkilerde; bir devletin başka bir devlete verdiği ve hiçbir tartışma veya karşı koymaya yer bırakmaksızın, tanıdığı sürede isteklerinin yerine getirilmesini istediği nota denilmektedir. Kabul edilmez ise devletler arasında savaş başlar.

Ayrıca günlük kullanımda; uyulması gereken kuralları kesin ve mutlak bir lisan ile anlatmaya da ültimatom denir.

TDK (Türk Dil Kurumu) sözlüğüne göre dilimizdeki karşılığı 'Uyulması gereken kuralları kesin bir dille anlatma' anlamına gelen ültimatom, Türkçeye Fransızcadan geçmiştir.