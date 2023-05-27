Ülkücü Şehitleri Anma Günü... Bahçeli: Terörle ittifak kurup milliyetçilik pozu veriyorlar

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MHP lideri Devlet Bahçeli "Artık her şey netleşmiştir. Gizli saklı hiçbir şey kalmamıştır, şehitlerimizin izindeyiz, gazilerimizin yanındayız. Türkiye'nin yıkılmaz kalesiyiz. Terörle ittifak kurup milliyetçilik pozu veriyorlar. Çakma milliyetçilerle, maskeli milliyetçilerle, Kandil Dağı'nı reva gören milliyetçilerle, vitrin süsü milliyetçilerle Türk milletinin işi olmaz. Hiç kimse de maske takarak milletimizi aldatamaz. Şehitlerimizin anıları bizimledir, mücadeleleri namusumuza emanettir" dedi.

Bahçeli, Ülkücü Şehitler Anma Anıtı'nda konuştu.

İşte Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar...

Milliyetçi Ülkücü Hareket, şehitlerimizin göz nuru, Türk İslam ruhunun ana gövdesidir. Ülkücü şehitlerin her biri vatandır, bayraktır. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak uğrunda ölen varsa vatandır. Ülkücü şehitlerimiz fani hayatın fazilet neferleriydi.

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Onlar iliklerine kadar Türk İslam ülküsüne inanmış gönül ve dava insanlarıydı. İkbal hırsıyla değil istiklal heyecanıyla yanıp tutuşmuşlardı. Onlar için dava inanılacak ve iradeyle savunulacak varoluş mirasıydı. Fidanken toprağa düşenler cennette çınar olup kök saldılar.

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Küçük insanların büyük davası olmaz, büyük davaların da küçülmüş, küçük meselelere gömülmüş mensuplarından bahsedilemez. Üç hilalin altında değer ve şahsiyet kazanıp palazlandıklarında yuvasını taşa tutanlar bizim nezdimizde ilelebet yok hükmündedir. Ne ibret verici bir hakikattir ki 3 günlük dünyalarını 5 kuruşa pazarlayanların itibarsızlıkları ömür boyunca yakalarında kara leke gibi asılı kalacaktır.

"HER ŞEY NETLEŞMİŞTİR"

Artık her şey netleşmiştir. Gizli saklı hiçbir şey kalmamıştır, şehitlerimizin izindeyiz, gazilerimizin yanındayız. Türkiye'nin yıkılmaz kalesiyiz. Terörle ittifak kurup milliyetçilik pozu veriyorlar. Çakma milliyetçilerle, maskeli milliyetçilerle, Kandil Dağı'nı reva gören milliyetçilerle, vitrin süsü milliyetçilerle Türk milletinin işi olmaz. Hiç kimse de maske takarak milletimizi aldatamaz. Şehitlerimizin anıları bizimledir, mücadeleleri namusumuza emanettir.

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Ülkücü şehitlerimiz milletimiz tok esirler aç hürler ülkesinde yaşamaktan kurtarmak, yıkım ve yozlaşmanın önünü kesmek için zulme meydan okumuşlardı. Gönüllerinde millet sevgisi, şuurlarında tükenmeyen bir sevdanın içten içe çilesini çekmişlerdi.

"GÖRDÜĞÜMÜZ GİBİ OLURUZ, OLDUĞUMUZ GİBİ GÖRÜNÜRÜZ"

Yoruldular, dinlendiler, vuruldular, kahpe pusularla sınandılar ama dönmediler. Son nefeslerinde bile vatan sağolsun dediler. Düşmediler, tökezlemediler, yılmadılar, yıkılmadılar. Şehitlerimiz tarih içinde tarih yazdılar. Mücadeleleri mücadelemizdir. Gün gelmiş vatan için gözyaşı dökmüşlerin, vatan sağolsun diyerek gözyaşını içine akıtmışların davası bizim davamız. Başkaları gibi zihinlerimiz ipotekli değildir. Gördüğümüz gibi oluruz, olduğumuz gibi görünürüz.

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Unutmayınız ki bizim kalbimizde Allah inancı, arkamızda şehitlerimizin hatırası, önümüzde milletin desteği, yanımızda da şerefli dava arkadaşlarımız vardır. Bu nedenle yılmayacağız, yıkılmayacağız, başaracağız.