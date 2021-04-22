‘Ülkü Ocaklıları gözlerinden öpüyorum’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mersin Çamlıyayla Ülkü Ocakları’nın okullara Nutuk dağıtma kampanyasına onay vermeyen İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü kararına, “Bunlar akıllarını yitirdiler” diyerek tepki gösterdi.

Kemal Kılıçdaroğlu dün Beylikdüzü Belediyesi tarafından düzenlenen 23 Nisan Çocuk Parkı’nın açılışı ve 6 tesisin temel atma törenine katıldı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın görevden alınmasını olumlu bulduğunu söyledi.

HANGİ GEREKÇEYLE?

Mersin Çamlıyayla Ülkü Ocakları’nın okullara Nutuk dağıtma kampanyasına onay vermeyen İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü kararına, “Bunlar akıllarını yitirdiler” diyerek tepki gösteren Kılıçdaroğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yeni bir şey yaşıyoruz herhalde. Gazi Mustafa Kemal’in TBMM’de okuduğu ve kitap olarak basılan, uzun yıllardır okunan, hâlâ okunan, bundan sonraki kuşakların da okuyup ibret alacakları bir kitabı hangi gerekçeyle yasaklarlar? Bunlar akıllarını yitirdiler, öyle anlaşılıyor. Çocuklarımızın kendi ülkelerinin bağımsızlığının nasıl sağlandığını bilmeyecekler de neyi bilecekler? Nutuk’u hangi mantıkla, hangi akılla yasaklarlar? Bildiğim kadarıyla dağıtan Ülkü Ocakları. Herhalde bunun hesabını Sayın Bahçeli‘nin sorması lazım. Nutuk’u dağıtan Ülkü Ocakları mensubu çocukların gözlerinden öpüyorum. Güzel bir şey yapmışlar. Dağıtın, ben her türlü desteği size vereceğim. Ama önce Sayın Bahçeli ne yapacak? Bunu merak ediyorum.”

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