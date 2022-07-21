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Ülkü Ocakları Karasu İlçe Başkanı kazada yaşamını yitirdi

#Mehmet Hocaoğlu#Sakarya#Karasu
Ülkü Ocakları Karasu İlçe Başkanı kazada yaşamını yitirdi

Sakarya'nın Karasu ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme kazada Ülkü Ocakları İlçe Başkanı Mehmet Hocaoğlu (33) hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

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Kaza, gece saatlerinde Karasu- Kaynarca kara yolu Denizköy mevkinde meydana geldi. Mehmet Hocaoğlu kontrolündeki 54 PG 054 plakalı otomobil, Halil Bay yönetimindeki 54 PG 161 plakalı araç ve Recep Ali Kutlu idaresindeki 54 AAU 596 plakalı traktör çarpıştı. Kazada, Ülkü Ocakları Karasu İlçe Başkanı Mehmet Hocaoğlu yaşamını yitirdi. Diğer sürücüler Recep ali Kutlu ve Hasan Bay ile Hasan Elmacı ve Haydar Kakıcı yaralandı.

Haber verilmesiyle kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ülkü Ocakları Karasu İlçe Başkanı kazada yaşamını yitirdi

 

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#Mehmet Hocaoğlu#Sakarya#Karasu

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