Ülkü ocakları başkan yardımcısı ve kardeşi tutuklandı

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Soruşturma dosyasına göre, Orhun Haber isimli sosyal medya hesabında Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Akça ile eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş suikastına ilişkin soruşturmayı sürdüren Cumhuriyet Savcısı Ayhan Ay’a yönelik olarak 19 Kasım ve 23 Kasım tarihlerinde paylaşımlar yapıldı. Paylaşımlarda Başsavcı Akça ve Cumhuriyet Savcısı Ay’ın FETÖ ile bağlantılı olduğu ileri sürüldü. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturmada söz konusu paylaşımları yaptıkları iddia edilen Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Mert Kerim Ejder ve kardeşi Servet Ejder gözaltına alındı. Emniyetteki ve savcılıktaki ifade işleminin ardından Ankara 10. Sulh Ceza Hâkimliği’ne sevk edilen kardeşler, “iftira ve yargı görevini yapanı etkileme” suçlarından tutuklandı. Kararın gerekçesinde şüphelilerin suçları işlediklerine dair kuvvetli suç şüphesinin bulunduğu, ifadelerinde çelişkiler olduğu kaydedildi.

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SUÇLAMAYI REDDETTİLER

Şüpheliler ise hâkimlik sorgularında suçlamaları reddetti. Mert Kerim Ejder, ‘Orhun haber.com’ isimli adresin kendisine ait olduğunu ancak Twitter’da bulunan ‘Orhun Haber’ isimli rumuzun kendisine ait olmadığını iddia ederek, “Bu hesap bana ait değildi. Paylaşım içeriklerini yaptığımı kabul etmiyorum” dedi. Kardeşi Servet Ejder de “Sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlardan hiçbir şekilde bilgimiz yoktur. Orhun Haber isimli Twitter hesabından haberim yoktu çünkü bir hesap açılırken herhangi bir doğrulama gerekmemektedir. Ajansımız yalnızca yazılım şirketi üzerindedir” iddiasında bulundu.