Ülkü Ne Demek? Ülkü Nedir? Ülkü Tdk Kelime Anlamı

Türk Dil Kurumu üzerinden bakıldığı zaman Ülkü kelimesi olarak, ‘Amaç edinilen, ulaşılmak istenen, şey’ biçiminde ifade ediliyor. Aynı zamanda farklı anlamlar üzerinden de ele alınabilmekte ve kullanılabilmektedir.

Ülkü Ne Demek?

Ülkü kelimesi birçok değişik anlam üzerinden ele alınabilir.

- Amaç edinilen ve ulaşılmak istenen durum,

‘’Milli birlik duygusunu Mütemadiyen ve her türlü vasıta ve tekbirlerle besleyerek geliştirmek milli ülkümüzdür.’’ M. K. Atatürk

- Gerçekte var olmamak suretiyle yalnızca düşünce içerisinde, tasarımda olan, sadece düşünce ile kavranabilen, ideal

Bu gibi değişik anlamlar üzerinden ülkü kelimesinin kullanabilirsiniz.

Ülkü Nedir?

Ülkü kelimesi birçok değişik anlam üzerinden ele alınmakta ve kullanılmaktadır. Bunlar içerisinde TDK açısından ilk olarak ulaşılmak istenen şey ya da amaç edinmiş durum olarak öne çıkıyor. Diğer yandan ideal veya düşünce yolu ile kavranabilen şey gibi anlamlar eşliğinde ele alınabilmektedir.

Özellikle hedef ya da ideal amaçlara ulaşım noktasında Ülkü kelimesi Türkiye'de çok önemli bir yere sahiptir. Türklük üzerinden de geçmişten günümüze kadar köken amaç olarak kullanılmıştır. Bu doğrultuda gündelik yaşam içerisinde bu kelimeyi kullanabilir ya da farklı yazılı kaynaklarda gördüğünüz zaman bu ifadesi üzerinden cümleyi anlayabilirsiniz.