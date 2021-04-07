Ülker logosunun tasarımcısı koronaya yenildi

1952 yılında Akbaba adlı mizah dergisinin karikatür yarışmasında dereceye giren Yüksel Ertan, 1954 yılında ‘And Film’ adına Nasreddin Hoca filminin animatörü olarak görev aldı. 1960’lı yıllardan itibaren ise Türkiye’de özel sektörde birçok şirketin kurumsal logo ve reklam çalışmalarını yürüttü. 1966-1970 yılları arasında Ülker’in logosu olmak üzere 100’den fazla ambalaj ve gazete reklamının tasarımlarını yaptı. 1992 yılında Almanya’ya yerleşen ünlü grafiker, burada da birçok Türk şirketinin kurumsal tasarımlarını yaptı. Koronavirüse yenik düşen Ertan’ın cenazesi Berlin’de toprağa verilecek.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara