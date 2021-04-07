MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriÜlker logosunun tasarımcısı koronaya yenildi
GeriGündem Ülker logosunun tasarımcısı koronaya yenildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Murat TOSUN / BERLİN
Haber Giriş: 07.04.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Ülker logosunun tasarımcısı koronaya yenildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ülker logosunun tasarımcısı koronaya yenildi

1960’lı yıllarda Ülker markasının logosu ile ürünlerinin çizimlerini yapan ve uzun yıllardır Almanya’da yaşayan illüstratör Yüksel Ertan, 85 yaşında koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

1952 yılında Akbaba adlı mizah dergisinin karikatür yarışmasında dereceye giren Yüksel Ertan, 1954 yılında ‘And Film’ adına Nasreddin Hoca filminin animatörü olarak görev aldı. 1960’lı yıllardan itibaren ise Türkiye’de özel sektörde birçok şirketin kurumsal logo ve reklam çalışmalarını yürüttü. 1966-1970 yılları arasında Ülker’in logosu olmak üzere 100’den fazla ambalaj ve gazete reklamının tasarımlarını yaptı. 1992 yılında Almanya’ya yerleşen ünlü grafiker, burada da birçok Türk şirketinin kurumsal tasarımlarını yaptı. Koronavirüse yenik düşen Ertan’ın cenazesi Berlin’de toprağa verilecek.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi