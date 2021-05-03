Ülker, 49 çeşit ürünüyle Ramazan Bayramı’na hazır

Ülker Pazarlama Üst Yöneticisi (CMO) Aslı Özen Turhan bayram hazırlıklarıyla ilgili şu bilgileri aktardı:

“Atıştırmalık pazarının lideri olarak, pandeminin etkisinde geçen 2020 yılında hediyelik ve ikramlık çikolatada birinciliğimizi devam ettirdik. Pazar payımızı, ciro bazında 2,9 puan artırarak yüzde 35,6’ya ulaştırdık. Sektörümüzde her dönem, tüketici odaklı ürün inovasyonlarıyla farklılaştık. Son iki yılda çalışmalarımızı daha da arttırdık. Farklı tüketim anlarına hitap edecek, pazardaki trendlere uygun ve pazara yön veren çok sayıda yeni ürün lansmanı gerçekleştirdik. Bu yenilikçi yaklaşımımızı bayram ürünlerimize de taşıdık.”

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara