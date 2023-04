‘Ülkenin sigortasıyız’

Haberin Devamı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün İYİ Parti Ankara 1. Bölge milletvekili adayı Koray Aydın’ın seçim koordinasyon merkezi açılışına katıldı, ardından Erzurum’da miting yaptı. İYİ Parti’nin kuruluş sürecini anlatarak konuşmasına başlayan Akşener, şunları kaydetti:



“Bu partinin en büyük özelliği ben başta olmak üzere; her bir üyenin, her bir gönüldaşımızın bir hissesinin olduğu bir alan olmasıdır. Yani benim sahip olduğum bir hisseyle, Ankara’nın herhangi bir ilçesinde üye olmuş bir kardeşimizin sahip olduğu hisse birbirinin aynıdır. İYİ Parti kurulmamış olsaydı; 2019’da 11 büyükşehir Millet İttifakı tarafından alınamayacaktı. Biz Türkiye için strateji üreten, Türkiye için nefsini ezen, Türkiye için egosundan vazgeçen insanlarız. Biz 31 Mart seçimine kendi başımıza girmiş olsaydık x alırdık, y alırdık, z alırdık. Sonuç itibarıyla kendimizin ne olduğunu tarttırır görürdük. Ama sonuç olarak ne Ankara alınırdı ne İstanbul alınırdı.



BİR KEMAL’E BİR MERAL’E



13’üncü Cumhurbaşkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu olacak. Oy pusulasında Millet İttifakı olarak CHP ve İYİ Parti olacak. Hani diyoruz ya; Bir Kemal’e, bir Meral’e. Benim adımı görmeyeceksiniz. Ama orada İYİ Parti’nin güneşini göreceksiniz ve ‘evet’ mührünü ona basacaksınız. Yani biz herhangi bir partinin logosu altında seçime girmiyoruz, hiç de öyle girmedik. Önümüzdeki seçimler, parlamenter sistemi konuşmak adına son seçim olacak. Dolayısıyla İYİ Parti’yi birinci çıkaracağız, Sayın Kılıçdaroğlu’nu da 13’üncü Cumhurbaşkanı olarak seçeceğiz.



EMNİYET SÜBABI İYİ PARTİ’DİR



Bu ülkenin emniyet sübabı İYİ Parti’dir. Bu ülkenin sigortası İYİ Parti’dir. İYİ Parti’de bulunan her bir arkadaşımız geçmişi itibarıyla birer başarı sembolüdür. Dolayısıyla bu başarıların sahipleri olan bu arkadaşlarımızın; yarın kurulacak iktidarda daha fazla yer almasını istiyorsak, benim de başbakan yetkilerine sahip bir kişi olmamı istiyorsanız partimizi birinci çıkaracaksınız.”