Ülkenin dört bir yanında on binlerce litre sahte içki ele geçirildi! Bütün organlara zarar veriyor, ölüm oranları da çok yüksek... İşte bilmeniz gerekenler

Yılbaşı yaklaştıkça sahte içkiye yönelik operasyonlar arttı. Jandarma 17 şehirde sahte içki operasyonu gerçekleştirdi. Son iki haftada yapılan operasyonlarda 27 bin 886 litre sahte içki, 67 bin 994 litre etil alkol ele geçirildi, 6 adet yasa dışı alkollü içki imalathanesini deşifre edildi ve 66 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

İzmir'de de yılbaşı öncesi düzenlenen sahte içki operasyonu ve denetiminde gözaltına alınan 22 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 19'u hakkında adli işlem yapıldı.

Ekipler, ayrıca 22 eğlence mekânında da denetim gerçekleştirdi. Aramalarda 261 litre taklit etiketli etil alkol, 195 şişe sahte içki, gümrük kaçağı 2 bin 382 paket sigara, 350 puro, 128 elektronik sigara cihazı ile 1 ruhsatsız tabanca ve 60 fişek ele geçirildi. Sahte içki ürettiği ve satışını yaptığı iddiasıyla 22 şüpheli gözaltına alındı.

-- Sahte içki nasıl ölümcül hale geliyor?

-- İçkinin sahte olduğunu anlamanın bir yolu var mı?

-- Sahte içki içtiğini fark eden biri ne yapmalı?

Bu soruları ve tüm merak edilenleri uzman isimlere sorduk.

KİMYA SANAYİNDE KULLANILAN METİL ALKOL İLE ÜRETİLİYOR

Sahte içkinin, etil alkol yerine dörtte biri maliyetle elde edilebilen metil alkol kullanılarak üretildiğini ve çeşitli sağlık sorunlarının yanı sıra ölümlere de neden olduğunu söyleyen Prof. Dr. Leyla İyilikçi Karaoğlan sahte içkinin tam olarak ne olduğunu şöyle anlattı:

“Tarımsal ürünlerin damıtılmasıyla elde edilen etil alkolün aksine metil alkol; odun, kömür hatta doğalgaz damıtılarak oluşturuluyor ve kimya sanayiinde kullanılıyor. Sağlıksız olduğu gibi yasa dışı da olan bu içkiler, kaçak olarak satılıyor. Sahte içki, bandrollü olanların yaklaşık üçte biri fiyatına satılması nedeniyle tercih ediliyor. Sahte içkilerde, metil alkolün yanı sıra farklı aroma ve boyalar da bulunuyor. Bu yolla bilinen içkilerin tadına yaklaştırılan sahte içkiler, damacana, pet şişe veya atık içki şişelerine konularak satılıyor.”

İŞTE SAHTE İÇKİNİN VÜCUDA VERDİĞİ BÜTÜN ZARARLAR

Tıbbi Toksikolog Doç. Dr. Aynur Şahin, "Zehirli alkol dediğimiz metil alkol vücutta daha da zehirli olan bir maddeye dönüşür ve kanda ciddi oranda asit artışıyla beraber bilincin kapanmasına kalp ve dolaşımın durması sonucu ölüme sebebiyet verir. Bunun yanında kalıcı beyin ve göz hasarına yol açar" dedi.

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı Yoğun Bakım Sorumlu Hekimi Dr. Tacettin Özışık, "Görme, işitme kaybı, organ yetmezliği, böbreklerin kaybı sonrası diyaliz hastası olma durumu ve en son noktada ölüm olarak sıralayabiliriz" bilgisini verdi.

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı Doç. Dr. Şule Özbilgin ise ekledi: "Hayati zararlar beyni etkileyen santral sinir sisteminden başlar tüm vücudumuzdaki organları da içererek insan vücudunun tamamını etkiler. Bilinç bulanıklığı, denge ve hareket bozukluğu, baş ağrısı, bulantı, kusma, şiddetli karın ağrısı, sırt, kol ve bacaklarda ağrı, görme bozukluğu ve daha sonra körlük, tedavi edilmediği takdirde metabolik asidoz, koma ve solunum durması sonucu ölüm. Alınan metil alkol miktarına bağlı olarak 4-15 mililitre dozda körlük ve 15-100 mililitre dozda ölüm meydana gelebilmektedir."

Sahte içkinin sağlığa vurabileceği darbeleri şöyle sıralayabiliriz: Santral sinir sistemi: Beyin hasarı, görme kaybı, halüsinasyonlar, demans

Solunum sistemi: Akciğer enfeksiyonları

Sindirim sistemi: Siroz, karaciğer büyümesi ve yağlanması, pankreatit, ülser, gastrit gibi mide şikayetleri

Renal sistem: Böbrek yetmezliği

Endokrin sistem: Kontrolü zor olan diyabet

Kardiyovasküler sistem: Kalp büyümesi, kalp yetmezliği, hipertansiyon, aritmi

Diğer: Ellerde titreme, uyuşukluk, vücutta kas erimesi, erkekte impotans, kadında infertilite problemleri ve cinsel yolla geçen bulaşıcı hastalıklarda artış





İÇKİNİN SAHTE OLDUĞUNU ANLAMANIN BİR YOLU VAR MI?

Şule Özbilgin bu soruyu şöyle yanıtladı: “Sahte içkiler ne kokusundan ne de tadından anlaşılıyor. Uzmanlar açık gelen şişelerden şüphelenilmesi gerektiğinin altını çiziyor. İçki şişelerindeki barkod ve etiketler de önemli ipuçları veriyor. Orijinal ürün takip sistemi kurulmalıdır. Son yapılan girişimlerle ülkemizde 'Tütün ve Alkollü İçki Mamullerinde Ürün İzleme Sistemi (ÜİS)' sistemi ile satış yerlerine yerleştirilen sorgulama kodu sayesinde alkollü içecekler hakkında her türlü bilgiye ulaşılabilir.”

Erken hastaneye başvuru, doğru tanı ve hızlı tedavi ile hastaların hayatta kalma şansı yükselirken geç başvuru ve tıbbi müdahalenin geç olması hastalarda çok yüksek ölüm oranına sebep olur. Doç. Dr. Aynur Şahin

SAHTE İÇKİ İÇTİĞİNİZİ FARK EDERSENİZ HEMEN BUNLARI YAPIN

“En yakın hastaneye başvurup durumu bildirmesi gerekmektedir. Bu aslında bir çeşit zehirlenme vakasıdır ve biz bunu 'alkolle zehirlenme' olarak adlandırıyoruz” diyen Leyla İyilikçi Karaoğlan ekledi:

“Zehir Danışma Merkezleri ile ve yoğun bakım hekimleri ile konsülte ederek bu hastanın sistematik olarak muayene edilmesi, kan alkol düzeyi, laboratuvar sonuçları, kan gazı sonuçları gibi tüm incelemelerinin ayrıntılı olarak yapılması gerekmektedir.”