Haberin Devamı

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü’nde gerçekleşen TRT ortak yayınında başka ekonomi olmak üzere gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan, sorulara özetle şu yanıtları verdi:

TÜM ADIMLARI GECİKMEKSİZİN ATIYORUZ

“Bu salgın süreci, Ukrayna’daki savaş, tarihin en yüksek seviyelerine ulaşan enerji ve emtia fiyatları küresel alanda enflasyonist ortam oluşturdu. Bu diğer ülkelerde olduğu gibi Türkiye’nin de enflasyon görünümü olumsuz etkiledi. Yıllık enflasyon yüzde 78-79 bu seviyelere ulaştı. Hayat pahalılığının yükünü azaltmak amacıyla gerekli tüm adımları da gecikmeksizin atıyoruz. Hazine ve Maliye Bakanlığımız ve ekonomi yönetimimizle çalışıyoruz. Hedef odaklı hayata geçirdiğimiz bu adımlarla zorlu koşullara karşı ülkemizin direncini artırmayı hedefliyoruz. Kur Korumalı Türk Lirası vadeli mevduat hesaplarına vatandaşların ilgisi yüksek oldu. Toplamda 1.8 milyon hesap açıldı. Gerçek kişilere yönelik tasarladığımız ürüne gelen talep de tabana yayıldı beklentimizin üzerinde gerçekleşti. 83 bin 816 bireysel yatırımcı, toplamda 6.6 milyar liralık talep gösterdi.

Haberin Devamı

DÜŞÜŞ ŞUBAT VEYA MARTTA

Düzenlemeler fiyat artışlarının hızını da yavaşlattı. Petrol fiyatlarında yaşanan düşüşün ulaştırma grubunu doğrudan diğer grupları da dolaylı olarak olumlu etkilemesini bekliyoruz. Yıllık enflasyon düşüşünü önümüzde şubat ve mart itibariyle görmeye başlarız. Maliyet enflasyonu konusunda bana göre işi yönetiyoruz. Bizim son yaptığımız zamlarla vatandaşın cebine giren parada ciddi bir artış oldu. Hafta sonu Ordu’ya gidiyorum orada da herkesin beklentisi fındık fiyatları ne olacak. Bu açıklamayı yaparken de ben bütün fındık üreticisini asla enflasyona ezdirmeyiz. Ek gösterge konusu yıllardır gündem olan bir konuydu. Son düzenleme 1994 yılında yapılmış. 4 özellikli meslek grubunun ek göstergelerinin tüm gösterge sistemini yeniden gözden geçirip düzenledik. Çalışanlarımızın her zaman yanında olduğumuzu ispatlamış olduk.

Biz göreve geldiğimizde üniversite öğrencilerinin aldığı burs neydi, 45 liracık. Öğrencilerden bir de ne alınıyordu harç. Harcı Bay Kemal söyledi de mi kaldırdık veya yanındaki ortağı söyledi de mi kaldırdık? Harcı da biz kaldırdık, 45 liradan şu anda 650 lira, yeni bir zamla 850 lira gibi bir noktaya gelecek. Krediye gelince kredi noktasında da üç ayağı var. Kredi eğer alıyorsan aldığın bu krediyi anında ödemen diye bir şey yok. Sigortalı işi bulduktan sonra da iki yıl bir süre içerisinde de bunu ödeyeceksin. Sadece ana para. Biz öğrencilerimizi muhalefetin bu saçma sapan yaklaşımlarına ezdirmeyiz.”

Haberin Devamı

BÜTÜN SEÇİMLERDEN ÖNEMLİ

AK Parti olarak öncelikle girdiğimiz her seçimi bir öncekinden önemli gördük, rehavet yok. 2023 seçimlerini de bu zamana kadar girip galip çıktığımız bütün seçimlerden daha önemli görüyoruz. Millete hizmet için rakip olmadığı için kendimizle yarışıyoruz. Bunu bir dönüm noktası olarak telakki ediyoruz. Cumhur ittifakı olarak kendimizden sorumluyuz. Adayımız belli, hazır. Adayımız çalışmalarını arazide yürütüyor. Millet, zillet ne derseniz deyin adına, bu ittifak ne yapar kimi çıkarır bu bizi pek ilgilendirmiyor.

HERKES ATTIĞI İMZAYA SAHİP ÇIKSIN

CUMHURBAŞKANI Erdoğan, tahıl koridoru anlaşmasının ardından Odessa Limanına düzenlenen saldırıyla ilgili Ukrayna ve Rusya’ya çağrıda bulunarak, “Herkesten attıkları imzalara sahip çıkmalarını ve üstlendikleri sorumluluklara uygun hareket etmelerini bekliyoruz” diyerek özetle şunları söyledi:

Haberin Devamı

“(Tahıl koridoru) Planın başarılı şekilde uygulanmasıyla vahim boyutlara ulaşmakta olan küresel gıda krizinin etkileri hafiflemeye başlayacak. Sürecin hala ne kadar hassas olduğunu cumartesi günü Odessa Limanına düzenlenen saldırıdan görebiliyoruz. Herkesten attıkları imzalara sahip çıkmalarını ve üstlendikleri sorumluluklara uygun hareket etmelerini bekliyoruz. Varılan anlaşmanın lafzı ve ruhuna aykırı eylemlerden kaçınılmasını istiyoruz. Biz anlaşmayı tüm unsurlarıyla hayata geçirmekte kararlıyız.

(İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliği) Her şeyden önce PKK/PYD/YPG ile FETÖ’ye destek verilmeyeceği, bunun bizim kırmızı çizgimiz olduğunu kendilerine ısrarla hatırlattık. Kesinlikle Türkiye’den bu konuda taviz beklenmesin. İsveç somut bir adım atmaktan şu anda çok uzakta gözüküyor. Terör propagandası dahil terör örgütü uzantılarını ülkemiz aleyhini faaliyette bulunmaktan alıkoymadıkları sürece bizden olumlu yaklaşım beklemesinler. Böyle gitmezse önümüze bu geldiği anda bizim parlamentomuz var. Parlamentomuz bu işe olumlu bakmaz.”

Haberin Devamı

ERMENİSTAN İLE TAM NORMALLEŞME



(Ermenistan ile ilişkiler) Bizim baştan itibaren kırmızı çizgimiz Azerbaycan’dı. Artık söylemin ötesinde somut adımlar atmalarını bekliyoruz. Ermenistan ile normalleşme sürecinde biz ciddiyiz, kararlıyız. Tam normalleşmeyi de hedefliyoruz. Türkiye’de bugün 100 binin üzerinde Ermeni var. Azerbaycan’la eşgüdüm içinde Ermenistan’la olan bu yaklaşımı geliştiriyoruz.