Ülkemizi özgürlükçü anayasaya kavuşturacağız

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FETÖ’NÜN YAPILANMASI

“Bu ülkede hiçbir savcının, hiçbir hâkimin, hiçbir yargı mensubunun hukukla bağdaşmayan herhangi bir yaklaşımla karşıma gelmesini doğrusu istemem. Aynı zamanda yargı mensuplarının bu hukukçu duruşunu herkesin karşısında, her şartta sergilemesini de beklerim. Darbelere kılıf uyduran, menfaat hesaplarının aleti olan yargı, millet adına karar veremez. FETÖ ihanet çetesinin yargı içindeki dehşet verici yapılanmasına hep birlikte şahit olduk. Yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı ilkesiyle inşallah böyle tehditlerle karşılaşmayacağımızı ümit ediyorum.

ANAYASA AKAMETE UĞRADI

Hukuk devleti ilkesi, demokrasinin olmazsa olmaz şartıdır. Geçmişte hukuka aykırı pek çok tarize, tacize, cezaya muhatap olmuş bir siyasetçi olarak ülke yönetimine geldiğim günden beri Türkiye’nin hukuk devleti niteliğini güçlendirmenin mücadelesini veriyorum. Aslında ülkemizi yeni, demokratik yaklaşımla, yalın dille yazılmış yeni anayasaya kavuşturmak için TBMM’de defalarca teşebbüste bulunduk. Maalesef muhalefet partilerinin uzlaşmaz tavrı nedeniyle akamete uğradık. Milletimizi ruhunu 12 Eylül vesayetçilerinin üflediği darbe mahsulü anayasadan kurtarma irademiz bakidir. İmkân bulduğumuzda ülkemizi sivil, özgürlükçü ve kuşatıcı bir anayasaya mutlaka kavuşturacağız.





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Anayasamızın 134 hükmü 20 yıl boyunca değişti. Sadece anayasayla sınırlı kalmadık, ülkemizdeki temel kanunların neredeyse tamamını çağın gereklerine uygun ve demokrasi ve özgürlük alanlarını genişletici şekilde değiştirdik. Yargıda ikiliğe yol açan askeri mahkemeleri ve üst derece organlarını lağvederek sistemin bütünlüğünü sağladık. İstinafla hem dosya yükünü azalttık hem kararların daha hızlı, sağlıklı çıkmasını temin ettik. Bilgi edinme hakkıyla Kişisel Verileri Koruma Kurumu’yla, İnsan Hakları Eşitlik Kurumu ile Kamu Denetçiliği vatandaşlarımızın devlet karşısında haklarını daha güçlü şekilde savunabilmelerini sağlayacak mekanizmaları oluşturduk. Kamu görevlilerine cezalara yargı yolunu açtık. Kadınlar, çocuklar, yaşlılar, engelliler, şehit yakınları, gaziler gibi kesimlere yönelik pozitif ayrımcılık yapılmasını kural haline getirdik. Temel hak ve özgürlüklerin korunmasında önemli bir imkân olan Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru sistemi kuruldu.”

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YARGIDA USTA-ÇIRAK SİSTEMİ

* Erdoğan, “Kanunların doğruluğu kadar kanun uygulayıcıların niceliği de hayati öneme sahiptir” diyerek yargıda uygulamaya geçecek yeni sistemi anlattı: “Hâkim ve savcı yardımcılığı sistemini getiriyoruz. Toplamda 3 yıl süreyle yardımcı sıfatıyla görev yapacak hâkim ve savcılarımız böylece sisteme bütünüyle hâkim olacaktır. Bir anlamda ahilik geleneğimizin temelini oluşturan usta-çırak sistemini yargıya da taşıyoruz. Bu yeni sistemi çok yakında fiilen başlatıyoruz. Danıştayımızın da üstlendiği hayati fonksiyonla Türkiye’nin demokratikleşmesine, gelişmesine katkıda bulunacağına inanıyorum.”

KİMLER KATILDI

Danıştay Konferans Salonu’nda düzenlenen programa TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Sayıştay Başkanı Metin Yener’in yanı sıra AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve CHP adına Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek katıldı. Selahattin SÖNMEZ / ANKARA