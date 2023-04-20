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Ülkemizi nakış gibi süsledik

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#ERDOĞAN#Denizli#İftar
Ülkemizi nakış gibi süsledik
Oluşturulma Tarihi: Nisan 20, 2023 07:00

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Denizli’de miting sonrası iftar programına katıldı.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, özetle şunları söyledi: “Rabbim bizlere 86 yıllık hasretin ardından Ayasofya’yı yeniden asli kimliğine kavuşturmayı, ezanı Muhammedilerle buluşturmayı nasip etti. Rabbim bizlere Büyük Çamlıca Cami gibi Taksim Cami gibi Beştepe Millet Camii gibi nice sembol ibadethaneyle ülkemizi nakış nakış süslemeyi nasip etti. Şimdi de Barbaros Hayrettin Paşa Camii’ni Levent’te inşa ettik ve bayramdan sonra da orayı açacağız. Barbaros Hayrettin, oradan Boğaz’a leventleriyle kadırgalarını sürdü. Biz de şimdi Barbaros Hayrettinlerin izinden yolumuza devam ediyoruz. Ülkemize kazandırdığımız eserlere sizler şahitsiniz. Türkiye’yi nereden, nereye getirdiğimize sizler şahitsiniz. Hizmet yolculuğumuzu çok daha kararlı bir şekilde 14 Mayıs’tan sonra da sürdürme niyetindeyiz.

PUSULANIN TARAFLARI

Oy pusulasının bir tarafında eser ve hizmet siyaseti diğer tarafında yıkım ve takoz siyaseti olacak. Pusulanın bir tarafında siyasette istikrar ve güven diğer tarafında 90’ların kaotik koalisyon günleri olacak. Oy pusulasının bir tarafında Türkiye Yüzyılı’nın parıldayan güneşi, diğer tarafında ise CHP zihniyetinin zifiri karanlığı olacak. 14 Mayıs’ta oy kullanmaya gittiğinizde sadece Cumhurbaşkanı’nı ve milletvekillerini seçmeyeceksiniz. Aynı zamanda bu 2 fotoğraftan birisini tercih edeceksiniz. Sadece kendiniz için değil evlatlarınız ve onlardan sonra gelecek kuşaklar içinde çok mühim bir karar vereceksiniz. ” 

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#ERDOĞAN#Denizli#İftar

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