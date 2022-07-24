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Cumhurbaşkanı Erdoğan özetle şu mesajları verdi:

“Bugün Amerika’dan Almanya’ya gelişmiş ülkelerin tamamı enflasyonun yanı sıra sağlık, gıda, enerji ve istihdam gibi sorunlarla boğuşuyor. Enflasyonları son 40-50 yılın en yüksek seviyelerine ulaştı. Küresel ekonomide yaşanan bu fırtınadan biz de ister istemez etkileniyoruz. Menfi gelişmelerin insanımızın günlük hayatında yol açtığı olumsuzlukları gayet iyi biliyoruz. Bir kısmı küresel dalgalanmalardan, bir kısmı bölgesel gerilimlerden bir kısmı da içimizdeki tamahkârlardan kaynaklanan bu tabloyu düzeltmek için samimiyetle çalışıyoruz.

HERKESE İŞ VE AŞ İÇİN...

Milletimizin sıkıntılarının istismarını yapmaktan başka iş bilmeyenler 5 yıldızlı lüks otellerin kral dairelerinde halkçılık oynarken biz milletimizin derdine derman olacak tedbirler gerçekleştiriyoruz. Salgın döneminde önceliğimizi insanımızın sağlığıyla birlikte işini kurmasına verdik. Muhalefetin tüm baskılarına rağmen ekonomide ülkemize kontak kapattırmadık. Geniş bir yelpazede verdiğimiz desteklerle ekonominin çarklarının kesintisiz dönmesini sağladık. Hiç kimseyi muhanete muhtaç etmedik. Bugün de ekonomi politikalarımızı ve sosyal desteklerimizi bu hassasiyetler çerçevesinde yürütüyoruz. Önceliğimiz her insanımızın iş ve aş sahibi olması anlamına gelen istihdamın sürmesi ve artmasıdır.

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6’LI MASA SAĞIRA YATIYOR

Varsa yanlışlar düzeltilir. Hatalar telafi edilir, eksikler tamamlanır, kırgınlıklar giderilir. Yeter ki imanımıza halel gelmesin. Bugüne kadar attığımız her adımda ülkemize güvendik. Kendilerine güvenselerdi Cumhurbaşkanı adaylarını ilan ederlerdi. Hâlâ açıklayamadılar. ‘Cumhur İttifakı açıklasın, seçim tarihi belli olsun’ diyorlar. Cumhur İttifakı’nın adayı da seçim tarihi de belli. Sağıra yatıyorlar. Demokraside iktidar kadar muhalefetin kalitesi de önemli. Siyasette ‘armut piş ağzıma düş’le yol yürünmez.”

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ASGARİ ÜCRET MESAJI: YILBAŞINDA YİNE GEREKENİ YAPARIZ

Kayseri’de Femaş Metal Sanayi işçileriyle buluşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Sabit ücretlilerin refah kayıplarını telafi etmek için tüm gelirlerde enflasyonun üzerinde artışlar yapıyoruz. Ocak ayında yüzde 50 artışa gitmiştik. Temmuzda memur ve emekli maaşlarıyla asgari ücreti yeniden düzenledik. Asgari ücreti net 5 bin 500 lira olarak belirledik. Yılbaşında bu tabloyu tekrar değerlendirecek, gerekeni yine yapacağız” dedi.

GIDA KRİZİNİN AŞILMASINA KATKI

“İstanbul’da önemli bir başarıya imza attık. Ukrayna depolarında bekleyen tahılın Karadeniz üzerinden ihracını temin eden anlaşmanın imza törenini BM Genel Sekreterinin katılımıyla gerçekleştirdik. Önümüzdeki günlerde başlayacak gemi trafiği ile küresel gıda krizinin aşılmasına anlamlı katkı sağlayacağız. Rusya-Ukrayna arasında barış tesis edilene kadar diplomatik çabalarımızı sürdürmekte kararlıyız. Liderler dahil her seviyede yaptığımız temasların müjdeli haberlerini çok uzak olmayan zamanda almayı ümit ediyoruz.”

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54 MİLYARLIK MÜJDE

Toplu açılış törenine katılan Erdoğan, “Açılışını yapacağımız eserlerin güncel yatırım tutarı 30 milyar lira. Temelini atacağımız projelerin ise 24 milyar lirayı buluyor. Bugün Kayseri’ye 54 milyar lira müjdeyle geldik” dedi.

KAYSERİ-ANKARA 2 SAATE İNECEK

Erdoğan, Ankara-Yerköy-Kayseri Hızlı Tren Hattı projesinin temel atma törenine katıldı. 142 kilometre uzunluğundaki hattın devreye girmesiyle, 7 saat olan Ankara-Kayseri ulaşım süresi 2 saate inecek.