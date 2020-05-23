Ülkemize faydalı her teklife açığız

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, videokonferans yoluyla yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi:

“Dünyanın pek çok yerinde yaşanan üzüntü verici görüntülerin hiçbiri ülkemizde yaşanmadı. Bugün geldiğimiz noktada, her bakımdan gelişmiş ülkelerin dahi ilerisinde bir yerde olduğumuzu görüyoruz. Maske kullanımı, fiziki mesafe ve temizlik kurallarına riayet diye özetleyebileceğimiz yeni bir döneme geçiyoruz. Dünyanın tamamında salgın etkisiz bir hale gelecek ki, hep beraber rahat bir nefes alabilelim. O gün gelene kadar teyakkuz halinde olmayı sürdüreceğiz. En küçük bir ihmal salgının yeniden hortlamasına yol açabilir.

CAMİ HOPARLÖRÜNE SIZAN ALÇAKLAR

İzmir’de camilerin hoparlörüne sızan alçaklar, saygısızca yayınlar yaparken, o ildeki CHP yöneticileri zevkten dört köşe sosyal medyadan bu rezilliği aktarıyor. Hayallerinde cami minarelerinden ezan sesi yerine başka bir ses duymak vardır.”

Öte yandan Erdoğan, dün Katar Emiri Şeyh Al Sani ve Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih ile iki ayrı telefon görüşmesi yaptı. Ramazan Bayramı tebriğinde bulunulan görüşmelerde ikili ilişkiler, bölgesel gelişmeler ve Kovid-19 ile mücadelede işbirliği konularının ele alındığı öğrenildi.

KILIÇDAROĞLU’NA ‘BUHRAN’ YANITI



“CHP’nin başındaki zatın dile getirdiği ‘buhran’ ithamına kısaca değinmek istiyorum: Bu ülke geçmişte, CHP dönemlerinde ekmeği karneyle dağıtma buhranı yaşamıştır. Yaşatan kimdir? CHP. Bu ülke geçmişte hastane kapılarına yığılan insanlarının muayene olacak doktor, cihaz, şifa için alacak ilaç bulamama buhranı yaşamıştır. Yaşatan kim? Başta bay Kemal ve CHP zihniyeti. Partinin bugün yüzü hiç kızarmadan hükümetimizi eleştirmeye kalkmasını, herkes gibi biz de acı bir gülümsemeyle karşıladık.

IMF DEFTERİNİ KAPATTIK

Aslında biz, ülkemiz için hayırlı olan, faydalı olan ne teklif varsa, hepsine açığız. Ama CHP Genel Başkanı’nın ‘buhrandan çıkış’ diye dillendirdiği hususların hiçbiri de sadra şifa olacak teşhis veya teklif içermiyor. CHP’nin IMF sevdasının gerisindeyse, teslimiyet devrine döndürme özlemi vardır. İktidara geldiğimizde Türkiye’nin IMF’ye olan borcu 23.5 milyar dolardı. Borcu ödedik ve o defteri kapattık.”

BABACAN’A: ‘BEN, BEN, BEN’… NE BENİ YAHU?

“Düşünün bakanım konumunda olanlar veyahut daha farklı görevler verdiğim kişiler, şimdi farklı bir şekilde saldırı içindeler. Yahu sen bakansın. Atılan bir adımda, başbakanın onayı olmadan, sen o adımı atabilir misin? Şimdi nasıl oluyor da kalkıp o işleri, ‘ben, ben, ben’. Ne beni yahu? Bunu kime yutturuyorsunuz?”

27 MAYIS’TA DEMOKRASİ VE ÖZGÜRLÜKLER ADASI AÇILIYOR

“Bu yılın 27 Mayıs’ı farklı olacak. Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nın açılışını yapacağız. Sembolik ekiple açılış yapacağız. CHP zihniyetinin arkasında durduğu, o zamanın yargısı, nasıl oluyor da devrin başbakanını ve arkadaşlarını idam ettiklerini göstermesi bakımından çok önemli.”