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"Ülkemizde yeni bir dönemin kapıları aralandı"

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Zafer Bayramı#Milli Mücadele
Ülkemizde yeni bir dönemin kapıları aralandı
Ebru KARATOSUN
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 31, 2026 07:00

30 Ağustos Zafer Bayramı Özel Programı’nda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, özetle şunları söyledi: “Bizi tanımak isteyenler Malazgirt’e Çanakkale’ye baksın.

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Bu milletin fıtratını anlamak isteyenler büyük zafere baksın. Bu ülkenin hangi şartlar altında kurulduğunu öğrenmek isteyenler milli mücadeleye baksın. Madem bölgemiz zor olduğu kadar tarihi bir süreçten geçiyor, bizim de milletçe buna uygun hareket etmemiz gerekiyor. Hatırlarsanız bundan 2 yıl önce yine bu kürsüden milletimize iç cepheyi tahkim etme çağrısı yapmıştık. Hamdolsun bu çağrımız hem siyasette hem de milletimiz nezdinde makes buldu. Cumhur İttifakı ortağımız Sayın Devlet Bahçeli’nin de çok kıymetli katkılarıyla ülkemizde yeni bir dönemin kapıları aralandı. Ülkemizin yaklaşık yarım asrına mal olan terör meselesini kalıcı biçimde çözme yolunda kayda değer mesafe aldık.

‘Terörsüz Bölge’ hedefimizde de daha geniş bir vizyon ortaya koyduk. Şimdi bu vizyonun adım adım hayata geçmekte olduğunu görüyoruz. Gerek millet, gerekse bölgedeki kardeş halklar olarak büyük sıkıntıların ardından tarihe yeni bir altın sayfa yazma fırsatı yakalamış durumdayız. Allah’ın izniyle bu fırsatın kaçmasına müsaade etmeyeceğiz. Bunun için en büyük ihtiyacımız birliktir, beraberliktir. Siyasi görüşümüz, kökenimiz farklı olsa dahi ihtiyacımız olan tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet şiarımız etrafında kenetlenmektir. İhtiyacımız olan büyük Türkiye mutabakatıdır. Ben milletimizin tarihin bizi çağırdığı ufuklara doğru gür bir ırmak misali önüne çıkan bentleri yıkarak akacağına yürekten inanıyorum.”

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Zafer Bayramı#Milli Mücadele

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