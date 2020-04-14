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DHA
Haber Giriş: 14.04.2020 - 13:53,Son Güncelleme:

Bu sözlerle duyurdu: 'Ülkemizde bir ilk olacak'

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Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türkiye'de bir ilk olacak 'Yeni Nesil Kriminal İnceleme Aracı' projesi kapsamında Emniyet Genel Müdürlüğü’ne üretilen ilk 6 'Kıraç' aracını teslim ettiklerini duyurdu.

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  • EGMye yeni nesil kriminal inceleme aracı
  • EGMye yeni nesil kriminal inceleme aracı
  • EGMye yeni nesil kriminal inceleme aracı
  • EGMye yeni nesil kriminal inceleme aracı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Savunma sanayiimiz bu zor günlerde dahi gerekli tedbirlerini alarak üretimini sürdürüyor. Ülkemizde bir ilk olacak, 'Yeni Nesil Kriminal İnceleme Aracı' projemiz kapsamında üretilen ilk 6 'KIRAÇ' aracını Emniyet Genel Müdürlüğü’ne teslim ettik" dedi.

Demir, aracı üreten firmaya da teşekkür etti.

Bu sözlerle duyurdu: Ülkemizde bir ilk olacak

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