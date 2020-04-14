Bu sözlerle duyurdu: 'Ülkemizde bir ilk olacak'

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Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Savunma sanayiimiz bu zor günlerde dahi gerekli tedbirlerini alarak üretimini sürdürüyor. Ülkemizde bir ilk olacak, 'Yeni Nesil Kriminal İnceleme Aracı' projemiz kapsamında üretilen ilk 6 'KIRAÇ' aracını Emniyet Genel Müdürlüğü’ne teslim ettik" dedi.

Demir, aracı üreten firmaya da teşekkür etti.