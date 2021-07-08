Ülkeler aşı sertifikamızı tanıyor

Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yapan Bakan Koca, özetle şunları söyledi:

“Artık tek gündemimiz mümkün olan en yüksek aşılama oranı ile toplumsal bağışıklığı elde etmek. Başarılı bir aşı programı salgından kurtulmuş kutlu bir Türkiye demektir. Bazı illerimiz aşı programına uyumda tam da istediğimiz ivmede ve hızla toplumsal bağışıklığa yaklaşıyor. Bazı illerimiz ise geriden takip ediyor. Bu tatlı bir rekabete dönüşmeli, her bir vatandaşımız bulunduğu ilin bağışıklık oranına katkıda bulunmak üzere bir an evvel aşısını olmalıdır. Aşılamada istediğimiz ivmeye henüz ulaşmamış illerimiz için yeni uygulamalarımız olacak. Gerekirse tüm vatandaşlarımızı bulundukları yerde aşı hizmeti ile buluşturacağız.

GÜNDEM SALGIN DEĞİL AŞILANMA ORANI

Her gün salgın ile ilgili yeni haberler duymaya devam ediyorsunuz. Bu durum çok daha uzun sürmeyecek. Yeni varyantlardan, mutasyonlardan haberler gelmeye devam edecek. Bu konunun gündeminizde yer almasına sizleri umutsuzluğa sürüklemesine müsaade etmeyin. Bugün gündem artık salgın değil, en yüksek aşılanma oranıdır. Hastalığı geçirmiş ve üzerinden 3 aydan uzun süre geçmiş vatandaşlarımız aşılarını olabilirler.

SERTİFİKA İÇİN AŞI TERCİH ETMEYE GEREK YOK

Gündeme getirilen bir başka konu ise aşı sertifikasıdır. Bakanlığımız Dışişleri Bakanlığımız ile birlikte tüm ülkeler ile görüşerek karşılıklı sertifika tanıma anlaşmaları imzalamaktadır. Buna göre ülkemizde hangi aşıyı yaptırmış olursanız olun anlaşma imzalanan ülkelerde aşı sertifikalarımız karşılıklı olarak tanınıyor. Aşı türünden bağımsız olarak sertifikalar karşılıklı olarak tanınmaktadır. Bu konuda aşı türü, sertifika açısından bir tercih sebebi değildir. Benzer şekilde hastalığı geçirmiş olan ve tek doz aşı yaptıran vatandaşlarımız da aşı sertifikasını e-nabız ve Hayat Eve Sığar uygulamalarımızdan oluşturabilirler. Aşı sertifikası 2 ya da 3 doz aşı olanlar için aşı ile bağışıklığı, hastalığı geçirmiş ve tek doz aşı olmuş vatandaşlarımız için ise aşı ve hastalığı geçirmiş olmakla bağışıklığı elde etmiş olmayı ifade ediyor. Vatandaşlarımız hastalığı geçirmiş olsalar da iki doz aşı yaptırarak aşı sertifikasını oluşturabilirler.

DİJİTAL SERTİFİKADA LİDER ÜLKELERDEN BİRİYİZ

Dijital aşı sertifikası konusunda lider birkaç ülkeden biriyiz. Gelişmiş ülkelerin birçoğunda aşı yazılı kağıtlarda tutulmaktayken ülkemizde uygulama anında tüm dijital platformlarımızda kayıt altındadır. Anlaşma yaptığımız ülkelerin bu entegrasyonu sağlamasını bekliyoruz. Aşı ile toplumsal bağışıklık sağlanana kadar kişisel tedbirlerimizden taviz vermeyelim. Bir an evvel aşımızı olalım.”

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