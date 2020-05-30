Ülke kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Günümüzde ülke kelimesi çoğu kişiler tarafından çok sık kullanılan bir kelimedir. Eş anlamlı kelimelerine baktığımızda birçok kelime ile karşılaşmaktayız. Ülke kelimesinin bilinen ve en çok kullanılan eş anlamlısı vatan kelimesidir.

Ülke Eş Anlamlısı

Ülke kelimesi anlam bakımından bireysel ve toplumsal olarak önemli bir yere sahiptir. Kişilerin yuvam olarak nitelendirdiği toprak parçasına ülke denmektedir. Ülke kelimesinin eş anlamlısı Türk Dil Kurumu sözlüklerinde vatan olarak geçmektedir. Ayrıca bazı kaynaklarda ülke kelimesinin başka eş anlamlı kelimeleri de olduğu görülmektedir. Ülke kelimesinin eş anlamlı olan kelimeler vatan, yurt, memleket ve diyar kelimeleridir.

Ülke kelimesinin anlamı da Türk Dil Kurumu sözlüklerinde yer almaktadır. Ülke kelimesinin sözlük anlamı şu şekilde açıklanmaktadır:

- Devletlerin egemenlikleri altında yer alan bütün topraklar.

- Devlet.

- Bir özelliği ön plana çıkararak düşünülen bölge.