Ülke genelindeki camilerde sela okundu

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Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen programlar çerçevesinde, darbe girişimi sırasında millete ihanete karşı birlik ruhu aşılayan ve manevi bir güç sağlayan sela sesi, saat 00.13 itibarıyla tüm il ve ilçelerdeki yaklaşık 90 bin camide aynı anda yeniden yükseldi.

Bu gece cami ve minarelerin ışıkları sabah namazına kadar açık tutulacak, tüm camilerde "sabah namazı" buluşmaları düzenlenecek.

ERDOĞAN: TÜM ŞEHİTLERİMİZİN RUHU ŞAD OLSUN



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yurt genelindeki camilerde okunan selalara ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında, "Şu selalar, göğsü iman dolu bu milletin önünde hiçbir gücün duramayacağını cümle cihana bir kez daha ilan edişinin sembolüdür. Tüm şehitlerimizin ruhu şad olsun..." ifadelerine yer verdi.

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DİYANET İŞLERİ BAŞKANI ARPAGUŞ'TAN SELALARA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla yurt genelindeki camilerde gün boyunca mevlid programları, Kur'an-ı Kerim tilavetleri ve şehitler için dualar edilmesi ile anma programlarının sonunda saat 00.13'te tüm camilerde eş zamanlı olarak selalar okunmasına ilişkin yayımladığı mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"15 Temmuz gecesi milletimizin birlik ve beraberliğinin sembolü olan selalar, 10. yıl dönümünde ülkemizin 90 bin camisinde yeniden semaya yükseldi. O karanlık gecede, her türlü tehdide ve zorluğa rağmen minarelerden sela okuyarak aziz milletimizi istiklaline, hukukuna, demokrasisine ve vatanına sahip çıkmaya davet eden fedakar din görevlilerimize gönülden teşekkür ediyorum. Rabbimizden niyazım, okunan salâlar hürmetine devletimizi ve milletimizi her türlü fitne, ihanet ve musibetten muhafaza etmesi, birlik ve beraberliğimizi daim, vatanımızı ilelebet payidar eylemesidir. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle, vatanı uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla yad ediyorum. Cenab-ı Hak milletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın."