Ülke genelinde okullarda güvenlik tedbirleri artırıldı: Okul önlerinde en az iki emniyet personeli görevlendirildi

Oluşturulma Tarihi: Nisan 16, 2026 10:11

İçişleri Bakanlığınca, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okullarda meydana gelen saldırıların ardından, 81 ildeki tüm eğitim ve öğretim kurumlarında güvenlik tedbirleri artırıldı. Okul önlerinde en az iki emniyet personeli görevlendirildi, eğitim saatleri boyunca öğretmen ve öğrencilerin güvenliği için gerektiğinde takviye ekipler de sürece dahil edilecek.

Bakanlık talimatıyla hızla devreye sokulan önlemler kapsamında, okul önleri ve çevrelerinde hazır bulunan polis ekiplerince yoğun denetimler gerçekleştirildi.

Başkentte Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilk, orta ve lise dereceli okullar başta olmak üzere alınan tedbirler çerçevesinde, okul çevrelerinde görev alarak şüpheli şahıslara yönelik GBT ve durum kontrolü yaptı.

İlgili kurumlarla koordineli şekilde yürütülen çalışmalarda, okul önlerinde en az iki emniyet personelinin görevlendirildiği, eğitim saatleri boyunca öğretmen ve öğrencilerin güvenliği için gerektiğinde takviye ekiplerin de sürece dahil edileceği öğrenildi.

Söz konusu tedbirlerin, yurt genelinde yapılan risk analizi ve değerlendirmelerine göre belirlenecek stratejilerle aralıksız sürdürüleceği kaydedildi.

Öte yandan İstanbul'daki bazı okul çevrelerinde polis ekiplerince denetim gerçekleştirildi. Ekipler, araçları kontrol ederek sürücüler ve okul çevresindeki şüpheli kişilere yönelik GBT kontrolü yaptı.

ANKARA'DA OKULLARDAKİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

Ankara'da polis ekipleri, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarının ardından başkentteki okullarda güvenlik önlemlerini artırdı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Çocuk Şube ekipleri, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta meydana gelen okul saldırılarına ilişkin yürütülen çalışmalar kapsamında; okullardaki güvenlik önlemlerini artırdı. Özellikle okul giriş ve çıkış saatlerinde yapılan uygulamalarda, çevredeki şüpheli durumlara anında müdahale ediliyor. Denetimler kapsamında okul önlerinde bekleyen şüpheli kişiler, trafik yoğunluğu ve servis araçları da kontrol ediliyor.

