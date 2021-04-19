Ülke genelinde ‘iltica’ya inceleme

“Malatya Yeşilyurt Belediyesi’nden hizmet pasaportu alarak Şubat 2020’de Almanya’ya gönderilen 45 kişiden 43’ünün geri dönmediği partimizin belediye meclis üyeleri tarafından ortaya çıkarıldı. Bu gelişmenin ardından AK Partili pek çok belediyede benzer olayların yaşandığı iddiaları gündeme geldi. Elazığ Akçakiraz Belediye Başkanı, 2019 yılında hizmet pasaportu verdikleri 20 kişinin Almanya’ya gönderildiğini, sadece üçünün geri döndüğünü kendi açıkladı. Yine Arıcak ve Baskil belediyelerinde de soruşturma başlatıldı. Onlarca belediyenin aracılık etmesiyle, yüzlerce kişinin yurtdışına kaçtığı iddiaları bize ulaşıyor. Kapsamlı inceleme başlattık. Peşini bırakmayacağız.”

CİDDİ MEBLAĞLAR



CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ise Meclis Başkanlığı’na sunduğu araştırma önergesinin gerekçesinde şöyle dedi: “Malatya’da vali yardımcısıyla dört kamu çalışanının görevden alınması, Elazığ’da Akçakiraz belediye başkanının itirafları, her gün ortaya çıkan yeni bilgi, belge ve haberler, durumun ne kadar vahim olduğunu gözler önüne serdi. İşin içinde ciddi meblağlarda para olduğunu, belediye imkânlarıyla organize edildiğini görüyoruz.”

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