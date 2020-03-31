Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan korona virüs tedbirleri: Ücretli izne çıkartıldılar

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

2019 yılı Aralık ayı içinde Çin Halk Cumhuriyeti’nin Wuhan Şehri’nde başlayan Koronavirüs Salgını küresel çapta toplumsal hayatı derinden etkilemektedir. “Dünya Sağlık Örgütü” tarafından “pandemi”, yani dünya genelinde yaşayan pek çok insanı etkileyen salgın hastalık olarak tespit edilen Koranavirüs’ün yayılmasının engellemesi için ulusal otoriteler ve uluslarası örgütlerce bir kısım tedbirlerin uygulanmasına başlanılmıştır.

Söz konusu virüsün yayılmasını engellemek amacıyla Ulaştırma Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü şantiyelerinde Sağlık Bakanlığı tarafından belirtilen tüm tedbirler alınmıştır.

Bu kapsamda;

-Salgın açıklamasına paralel olarak öncelikle esnek çalışma düzenine geçilmiştir.

-Toplu çalışmayı gerektiren iş kalemlerinde çalışmaya ara verilerek personel ücretli izne çıkarılmıştır.

-İşyeri Hekimi tarafından yapılan personel sağlık durumu kontrolleri sonucunda, işyeri hekiminin sağlık riski gördüğü personeller izne gönderilmiştir.

-Çalışanlar iş güvenliği uzmanlarınca bilgilendirme eğitimleri verilmiş olup saha imalatlarında sosyal mesafeye dikkat edilerek zorunlu personelle dönüşümlü olarak çalışmalara devam edilmektedir.

-Ofis çalışanlarınca evde çalışma sistemine geçilmiştir.

-Şantiyeye dışarından yapılan sivil ziyaretlere sınırlama getirilmiş olup, işin gereği olmadığı sürece girişlere izin verilmemektedir.

-Giriş güvenlik binasında görevli personel tarafından, ateş ölçer ile kontrol yapılmaktadır.

-İş makineleri ve kullanılan tüm araçlar dezenfekte edilmiştir.

-Şantiye sahası içerisinde en rahat görülen yerlere Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen 14 Kural bildirileri asılmıştır.

-Ofis ve Yatakhaneler periyodik olarak dezenfekte edilmektedir. Ofis ve Yatakhanelere el dezenfektanları yerleştirilmiştir.

-Yemek ve dinlenme saatlerinde sosyal mesafe anlayışına uygun olarak düzenlemeler yapılmıştır.

-Yemekhanede hijyen nedeni ile tek kullanımlık tabak, kaşık, çatal uygulamasına geçilmiştir.

-İstirahatler için yatakhanelerde tek kişilik odalar oluşturulmuştur.

-Şantiye alanı, yemekhaneler, personel yatakhaneleri, tuvaletler dahil olmak üzere bütün ikamet alanlarında Covid-19 ‘a karşı ilaçlama yapılmış, rutin haline getirilmiştir.

-Tüm personelin ulaşacağı noktalara el dezenfektanı ve kolonya yerleştirilmiştir.