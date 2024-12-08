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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından Karadeniz Sahil Yolu'ndaki heyelana ilişkin açıklama

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#Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığı#Karadeniz#Trafik
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından Karadeniz Sahil Yolundaki heyelana ilişkin açıklama
Oluşturulma Tarihi: Aralık 08, 2024 13:43

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, heyelan nedeniyle kapanan Karadeniz Sahil Yolu'nun yeniden ulaşıma açılması için çalışmaların aralıksız devam ettiğini bildirdi.

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Bakanlığın sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan paylaşımda, Arhavi-Hopa-Sarp devlet yolunun Kıyıcık mevkisinde bugün saat 03.50'de meydana gelen heyelan nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu'nun çift yönlü trafiğe kapandığı anımsatıldı.

Yoldaki çalışmalara ilişkin bilgi verilen paylaşımda, "Heyelan kaldırma ve yolun yeniden ulaşıma açılması çalışmaları aralıksız devam etmektedir. Karayolları, AFAD, Emniyet, Jandarma, Kızılay ve sağlık ekipleri çalışmalarını koordineli şekilde sürdürmekte olup bir helikopterle bölgedeki durum yakından izlenmektedir." ifadesi kullanıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından Karadeniz Sahil Yolundaki heyelana ilişkin açıklama

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#Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığı#Karadeniz#Trafik

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