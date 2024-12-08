Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından Karadeniz Sahil Yolu'ndaki heyelana ilişkin açıklama

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Bakanlığın sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan paylaşımda, Arhavi-Hopa-Sarp devlet yolunun Kıyıcık mevkisinde bugün saat 03.50'de meydana gelen heyelan nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu'nun çift yönlü trafiğe kapandığı anımsatıldı.

Yoldaki çalışmalara ilişkin bilgi verilen paylaşımda, "Heyelan kaldırma ve yolun yeniden ulaşıma açılması çalışmaları aralıksız devam etmektedir. Karayolları, AFAD, Emniyet, Jandarma, Kızılay ve sağlık ekipleri çalışmalarını koordineli şekilde sürdürmekte olup bir helikopterle bölgedeki durum yakından izlenmektedir." ifadesi kullanıldı.