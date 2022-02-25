Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Türk taşımacılar için alternatif güzergahları açıkladı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Son dakika | Ukrayna - Rusya savaşında son durum: Ukrayna Kievde sivilleri silahlandırıyorSon dakika | Ukrayna - Rusya savaşında son durum: Ukrayna Kiev'de sivilleri silahlandırıyor!#Rusya
Ukrayna Karayolları uyardı... Yoldaki işaretleri silinUkrayna Karayolları uyardı... 'Yoldaki işaretleri silin'#Ukrayna
Rusya gözünü kararttı Kievde akılalmaz kamuflaj oyunuRusya gözünü kararttı! Kiev'de akılalmaz kamuflaj oyunu#Rusya
NATO zirvesi sonrası durum tespiti... Topyekûn işgalNATO zirvesi sonrası durum tespiti... Topyekûn işgal!#Stoltenberg
Avrupa Konseyi duyurdu Rusyanın temsil hakkı askıya alındıAvrupa Konseyi duyurdu! Rusya'nın temsil hakkı askıya alındı#Avrupa Konseyi
Putinden Ukrayna Ordusuna çağrı: Hükümeti indirinPutin'den Ukrayna Ordusu'na çağrı: Hükümeti indirin!#RUSYA
Kievdeki Türk vatandaşları tahliye ediliyorKiev'deki Türk vatandaşları tahliye ediliyor#Ukrayna
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sıradan bir kınama cümbüşüne dönmemeliCumhurbaşkanı Erdoğan: Sıradan bir kınama cümbüşüne dönmemeli#Erdoğan
Müzakere yeri anlaşmazlığı... İpler yeniden koptu'Müzakere yeri' anlaşmazlığı... İpler yeniden koptu#Kremlin
Covid-19da son 24 saat... Bakan Koca can kayıplarına dikkat çekerek uyardıCovid-19'da son 24 saat... Bakan Koca can kayıplarına dikkat çekerek uyardı#Koronavirüs
CNN TÜRKte duygusal anlar Ukraynadan bildirdi: Türk olduğum için gurur duyuyorumCNN TÜRK'te duygusal anlar! Ukrayna'dan bildirdi: Türk olduğum için gurur duyuyorum#Ukrayna
Rusyadan Ukraynaya bir hamle daha... Korkutan tahmin Dünyaya yayılır mıRusya'dan Ukrayna'ya bir hamle daha... Korkutan tahmin! Dünyaya yayılır mı?#Siber Saldırı
Rusya-Ukrayna geriliminde madde detayı: NATO 5, Montrö 19... Türkiyeyi neler bekliyorRusya-Ukrayna geriliminde 'madde' detayı: NATO 5, Montrö 19... Türkiye'yi neler bekliyor?#Ukrayna
İnanılmaz anlar Hepsi tek tek sıralandıİnanılmaz anlar! Hepsi tek tek sıralandı#Ukrayna
Gökçe Bahadır-Emir Ersoy evlendiGökçe Bahadır-Emir Ersoy evlendi#Gökçe Bahadır
HABERLERGündem Haberleri

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Türk taşımacılar için alternatif güzergahları açıkladı

#Ukrayna#Türk Taşımacılar#Alternatif Güzergahlar
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Türk taşımacılar için alternatif güzergahları açıkladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Ukrayna'da yaşanan son gelişmeler nedeniyle, Türk taşımacıların yurda dönebilmeleri için alternatif güzergahları paylaştı.

Haberin Devamı

Bakanlığa bağlı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü'nün Twitter hesabından Ukrayna’da yaşanan son gelişmeler nedeniyle, Türk taşımacıların alternatif güzergahlardan Türkiye dönebilmeleri için bilgilendirmede bulunuldu. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ukrayna’ya veya Ukrayna üzerinden taşıma yapan firmalarımızın yurt dışında kalan taşıtlarına 15 Mart 2022 tarihine kadar Macaristan transit, Romanya transit geçiş belgeleri, Bakanlığımıza başvuruya gerek kalmaksızın, doğrudan dağıtım ofislerince verilebilecektir. Polonya transit ve Bulgaristan transit geçiş belgeleri yine dağıtım ofislerinden yurt dışı tahsis işlemleri kapsamında doğrudan temin edilebilecektir. Ukrayna- Belarus üzerinden Rusya’ya varmış olan taşıtlarımızın ise Rusya- Gürcistan güzergahı üzerinden dönebilmeleri için, Gürcistan transit geçiş belgeleri de yurt dışı tahsis işlemleri kapsamında doğrudan temin edilebilecektir. Moldova (ikili/transit), Slovakya (ikili/transit) ve Polonya (ikili) geçiş belgeleri serbestleştirilmiş olduğundan bu taşımalar için ayrıca geçiş belgesine ihtiyaç duyulmamaktadır."

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ukrayna#Türk Taşımacılar#Alternatif Güzergahlar

BAKMADAN GEÇME!

Rusya-Ukrayna geriliminde madde detayı: NATO 5, Montrö 19... Türkiyeyi neler bekliyor

Rusya-Ukrayna geriliminde 'madde' detayı: NATO 5, Montrö 19... Türkiye'yi neler bekliyor?

#Ukrayna
Ukrayna-Rusya savaşı büyüyor: Milyonlarca sivil ne yapacak

Ukrayna-Rusya savaşı büyüyor: Milyonlarca sivil ne yapacak?

#Rusya-Ukrayna Savaşı
Savaşın simgesi öğretmen konuştu: Putine boyun eğmektense ölmek daha iyi

Savaşın simgesi öğretmen konuştu: 'Putin'e boyun eğmektense ölmek daha iyi'

#RUSYA

BAKMADAN GEÇME!

Rusya-Ukrayna geriliminde madde detayı: NATO 5, Montrö 19... Türkiyeyi neler bekliyor

Rusya-Ukrayna geriliminde 'madde' detayı: NATO 5, Montrö 19... Türkiye'yi neler bekliyor?

#Ukrayna
Ukrayna-Rusya savaşı büyüyor: Milyonlarca sivil ne yapacak

Ukrayna-Rusya savaşı büyüyor: Milyonlarca sivil ne yapacak?

#Rusya-Ukrayna Savaşı
Savaşın simgesi öğretmen konuştu: Putine boyun eğmektense ölmek daha iyi

Savaşın simgesi öğretmen konuştu: 'Putin'e boyun eğmektense ölmek daha iyi'

#RUSYA