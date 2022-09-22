Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu CNN TÜRK’te… ‘Beğendik Köprüsü’nden 1 buçuk milyon araç geçti’

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11 Temmuz 2020’de hizmete sunulan, Siirt’in Pervari ilçesi ile Bitlis’in Hizan ilçesi arasında yapılan köprü, Bitlis ve Van illerini birbirine bağlıyor.

Beğendik Botan Köprüsü’nün 210 metre orta açıklığı ile dengeli konsol sistemde Türkiye’nin en uzun orta açıklıklı kutu kesitli ard germeli köprüsü olduğu bildirilerek, köprünün uzunluğu 2 adet kenar açıklığı ile toplam 450 metreye ulaşıyor. Ayrıca, Beğendik Botan Köprüsü, 165 metre ile Türkiye'nin en yüksek köprüsü unvanına sahip. Beğendik-Pervari kesimi 8 kilometre kısaltıyor.



Tasarımından proje ve inşasına kadar tamamen bu ülkenin yetiştirdiği mühendis ve işçilerin emeği ile yapılan köprüde, yüzde 100 yerli malzeme kullanıldı.



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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun CNN TÜRK’teki konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Muhteşem eserin üzerindeyiz. Beğendik Köprüsü’nden 2 yılda 1 buçuk milyon araç geçti.





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Böyle büyük yapılar bölgenin gelişimine katkı sunuyor. Vatandaşımız, milletimiz bu yolları hakkediyordu. Tamamen kendi mühendisimiz, kendi işçilerimiz ile bu projeyi ürettik. 2020’de köprümüzü açtı, bölgede huzur var. Bu kadar konforlu yollar bölgenin çekim gücünü artırıyor. 165 metre yüksekliği ile en yüksek köprü. Geçmiş dönemlerde altyapı yapılmadığı için bölge geri kalmıştı. Yaşam koşullarını iyileştirmek yöneticilere bakar, bir bir çözümlere bakıyoruz.