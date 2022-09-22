Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu CNN TÜRK’te… ‘Beğendik Köprüsü’nden 1 buçuk milyon araç geçti’

Güncelleme Tarihi:

#Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı#Adil Karaismailoğlu#Beğendik Köprüsü
Oluşturulma Tarihi: Eylül 22, 2022 15:36

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, CNN TÜRK Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk’e açıklamalarda bulundu. Karaismailoğlu, “Beğendik Köprüsü’nden 2 yılda 1 buçuk milyon araç geçti.” dedi.

Haberin Devamı

11 Temmuz 2020’de hizmete sunulan, Siirt’in Pervari ilçesi ile Bitlis’in Hizan ilçesi arasında yapılan köprü, Bitlis ve Van illerini birbirine bağlıyor.
Beğendik Botan Köprüsü’nün 210 metre orta açıklığı ile dengeli konsol sistemde Türkiye’nin en uzun orta açıklıklı kutu kesitli ard germeli köprüsü olduğu bildirilerek, köprünün uzunluğu 2 adet kenar açıklığı ile toplam 450 metreye ulaşıyor. Ayrıca, Beğendik Botan Köprüsü, 165 metre ile Türkiye'nin en yüksek köprüsü unvanına sahip. Beğendik-Pervari kesimi 8 kilometre kısaltıyor.

Tasarımından proje ve inşasına kadar tamamen bu ülkenin yetiştirdiği mühendis ve işçilerin emeği ile yapılan köprüde, yüzde 100 yerli malzeme kullanıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu CNN TÜRK’te… ‘Beğendik Köprüsü’nden 1 buçuk milyon araç geçti’


‘2 YILDA 1 BUÇUK MİLYON ARAÇ GEÇTİ’

Haberin Devamı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun CNN TÜRK’teki konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Muhteşem eserin üzerindeyiz. Beğendik Köprüsü’nden 2 yılda 1 buçuk milyon araç geçti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu CNN TÜRK’te… ‘Beğendik Köprüsü’nden 1 buçuk milyon araç geçti’


Böyle büyük yapılar bölgenin gelişimine katkı sunuyor. Vatandaşımız, milletimiz bu yolları hakkediyordu. Tamamen kendi mühendisimiz, kendi işçilerimiz ile bu projeyi ürettik. 2020’de köprümüzü açtı, bölgede huzur var. Bu kadar konforlu yollar bölgenin çekim gücünü artırıyor. 165 metre yüksekliği ile en yüksek köprü. Geçmiş dönemlerde altyapı yapılmadığı için bölge geri kalmıştı. Yaşam koşullarını iyileştirmek yöneticilere bakar, bir bir çözümlere bakıyoruz.

Gözden Kaçmasın

Merkez Bankası faiz kararını açıkladıMerkez Bankası faiz kararını açıkladıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı#Adil Karaismailoğlu#Beğendik Köprüsü

BAKMADAN GEÇME!

Dikkat, bu kış grip çok güçlü Ne zaman aşı olmalıyız Virüsün tuhaf şekilde davrandığını görüyoruz

Dikkat, bu kış grip çok güçlü! Ne zaman aşı olmalıyız? 'Virüsün tuhaf şekilde davrandığını görüyoruz'

#Grip
New York Times’tan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diplomasi başarısına övgü

New York Times’tan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diplomasi başarısına övgü

#Recep Tayyip Erdoğan
Fenomenler sezonu açtı: Hayırlı işler anne

Fenomenler sezonu açtı: Hayırlı işler anne

#Sosyal Medya

BAKMADAN GEÇME!

Dikkat, bu kış grip çok güçlü Ne zaman aşı olmalıyız Virüsün tuhaf şekilde davrandığını görüyoruz

Dikkat, bu kış grip çok güçlü! Ne zaman aşı olmalıyız? 'Virüsün tuhaf şekilde davrandığını görüyoruz'

#Grip
New York Times’tan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diplomasi başarısına övgü

New York Times’tan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diplomasi başarısına övgü

#Recep Tayyip Erdoğan
Fenomenler sezonu açtı: Hayırlı işler anne

Fenomenler sezonu açtı: Hayırlı işler anne

#Sosyal Medya