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Gündem
AA
Haber Giriş: 14.04.2021 - 02:07 | Son Güncelleme:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun ablası vefat etti

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun ablası vefat etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun ablası Nermin Öztürk'ün vefat ettiğini duyurdu.

Oktay, sosyal medya hesabından yayımladığı taziye mesajında, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Adil Karaismailoğlu Beyefendi'nin Hakk'a yürüyen kıymetli ablası Nermin Hanımefendi'ye Allah'tan rahmet, Sayın Bakanımıza ve kederli ailesine sabr-ı cemil diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

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