Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, CNN Türk’te İstanbul Havalimanı’na yeni yapılan pistin tüm detayları anlattı

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İşte Bakan Uraloğlu'nun açıklamalarından öne çıkan satır başları:



Kuzey-güney yönünde 3 tane pist var. Ancak hem kapasite anlamında hem de İstanbul'dan doğuya doğru uçacaksınız 4’üncü pistle. Anadolu, Orta Asya, Arap Yarım Adası, bu lokasyonların hepsine doğu-batı pistinden havalanacaksınız. Hem taksi yollarında hem de uçağın havalandıktan sonra doğuya yönlenmesi ile ciddi bir yakıt ve zaman tasarrufu olacak. Uçak kalkınca yoluna devam edecek. Çalışmaların devamı gelecek, şu andaki 3 tane kuzey-güney yönündeki pistin doğusuna doğru 2 tane daha pist yapacağız, 5 ana pist olacak, 2 yedek pist var, bir tane daha kuzey-güney yedek pisti yapacağız, bir de doğu-batı yönünde ana pist. 6 tane ana pist ve 3 tane yedek pist. 9 tane olacak. Doğu istikametinde her 15 dakikada bir uçak havalandıracağız, Cumhurbaşkanımız ne zaman müsait olursa 15'inci dakikadaki uçağın kalkış talimatını verecek. O yolcularımızı da uğurlayacağız.



"İSTANBUL HAVALİMANI DÜNYANIN SAYILI HAVALİMANLARINDAN"



Bugün İstanbul Havalimanı'nı tartışan var mı, hangi görüşte olursa olsun herkes beğeniyor, çünkü doğruydu. Bazı insanlar gerçekten bilmediği için eleştirmiş olabilir ama bir çoğu siyaseten bir duruş göstermeye kalktı. Gezi olaylarının bir parçası olmuştu. İnatla doğru olduğuna inandık, bitirdik. Bugün dünyanın sayılı havalimanlarından. Geçen yıl 84 buçuk milyonla kapattık. Toplamda 450 milyonun üzerinde kapattık. Bu sene inşallah 87 milyon olacak, hedefimiz 200 milyon yolcu. 2002'de Türkiye'deki 26 havalimanın tamamı 34 milyon yolcuydu, bunun 2,5 katı. Doğru iş yaptık, memnunuz. Doğu-batı yönündeki pistimiz. 3 tane kuzey-güney yönündeki ana pistimiz, 2 tane yedek pistimiz var. Doğu yönünde 3 pistin yanına 2 tane daha ana ve bir yedek pist yapacağız. Mevcut şu andaki pistimiz öteye doğru öteleyerek bu taksi yolu olacak. Biz 4 tane ana, 2 tane yedek pist görüyoruz. İş bittiğinde 6 ana ve 3 yedek pisti bu tabloda görmüş olacağız. Bu kadar pist sayısına sahip başka bir havalimanı olmayacak. Biz 9 pist ile şimdiki olanların önüne geçeceğiz. Şu anda ABD’nin dışında 3’lü uçak operasyonunu yapan bir ülke yok. Bu sayı 4’e çıkacak. 3 uçağı aynı anda indirip kaldırıyorsunuz. Bunu kulenin iyi yönetmesi ve pilotların iyi olması lazım. Arkadaşlarımız ABD’de eğitim aldılar. 3’lü pist operasyonu yaparken, 4’lü pist operasyonu da yapacağız. Doğu-batı pistimizde sadece kalkış olacak. Aynı anda 4 pist iniş veya kalkışa kullanıyor olacak. Zamanında kalkış yüzde 80’lerin üzerinde, dünya ortalamasının üzerinde.



TRABZON HAVALİMANI



Trabzon Havalimanı'nın mevcut terminal kapasitesi 3 milyon, bunu bir miktar arttırdık. Geçen yılki 3,5 milyon, bu artmaya devam ediyor. Pist uzunluğu 2 bin 640 metre, biz bunu 3 bin metre olsun isteriz. Buradaki terminal kapasitesini 10 milyona çıkaracağız ve yeni pistler ekleyeceğiz. Orada acil pist yok, taksi yolu yok. Trabzon’da raylı sistem yani metro yapımı uzun zamandır konuşuluyordu, bunu çalıştık ve Cumhurbaşkanımıza arz ettik. Bakanlığımız tarafından yapılması noktasında kendi yetkisini kullandı, ihalesini yaptık ve temel attık. Birinci etabının yapılmasına başladık. Çoğunluğu tünel olacak. 4 senede bitmesi beklenir, biraz daha öne çekeceğiz.



İstanbul Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde günde 240 bin araç, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 180 bin, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde 155 bin araç geçiyor. Ankara’da 100-150 bin araç, İzmir’de 150 bin araç, Trabzon’da günlük araç sayısı 95 bin araç, yazın ise 130 bin araç var, dolayısıyla Trabzon’da raylı sistem gerekli.

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Bütün raylı sistemlerin projelerini onaylama yetkisi Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü’nde. Bir ulusal bütünlük sağlansın mantığıyla hareket ediliyor. Şehir için raylı sistemlerin yapılması belediyelerin yükümlülüğündedir. Bunu yapması gereken İstanbul Büyükşehir Belediyesidir. Ancak böyle bir gayret görmedik. Beykoz Belediye Başkanımızın da İstanbul’daki siyasetçilerimizin de gündeme getirmesiyle Cumhurbaşkanımıza konuyu arz ettik. Cumhurbaşkanımız da biz üstleniyoruz diyerek imzaladı. Anadolu tarafında en kuzeye açılan metromuz olacak, 18 km civarında. İnsanımız daha iyisine layık. 2027 yatırım programına aldırabilirsek ihalesini yaptırır başlarız, 4 yıl gibi bir süresi olur.

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Önümüzdeki ayın 9’unda Çerkez Köy - Kapıkule arasını açacağız. Çerkez Köy – Halkalı arasını muhtemelen seneye. Yerköy - Kayseri, Ankara – İzmir, Bilecik – Bursa, Mersin – Adana - Osmaniye – Gaziantep devam ediyor. Önümüzdeki seneden itibaren kısımlar halinde devam edecek. Samsun’dan Sarp’a kadar gidecek Karadeniz Sahil Hızlı tren hattının projesine başladık. 4 bin 850 km yapımı devam eden hızlı tren hattımız var.





