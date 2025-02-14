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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu: Zübeyde Hanım Eğitim ve Sergi Gemisi, yeniden ziyarete açıldı

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#Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı#Abdulkadir Uraloğlu#Teknoloji
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu: Zübeyde Hanım Eğitim ve Sergi Gemisi, yeniden ziyarete açıldı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 14, 2025 13:41

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Zübeyde Hanım Eğitim ve Sergi Gemisinin bakım ve onarım çalışmalarının tamamlanmasının ardından bugün yeniden halkın ziyaretine açıldığını duyurdu.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yazılı açıklama ile Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün annesinin adını taşıyan Zübeyde Hanım Eğitim ve Sergi Gemisinin 6 ay süren bakım ve onarım çalışmalarını tamamladıklarını bildirdi. İzmir Pasaport Rıhtımında konuşlu bulunan geminin bugün yeniden ziyarete açıldığını belirten Uraloğlu, "Zübeyde Hanım Eğitim ve Sergi Gemimiz, ülkemizde denizcilik kültürünü yaygınlaştırmak ve denizcilik bilincini artırmak amacıyla hizmet vermeye devam ediyor" dedi.

Zübeyde Hanım Eğitim ve Sergi Gemisi ile denizcilik tarihini ve kültürünü geniş kitlelere ulaştırdıklarını aktaran Uraloğlu, "Gemimizde, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüz ve denizcilik sektörüyle ilgili tarihi objeler, kitaplar ve sergi alanları yer alıyor. 'Denizci millet, denizci ülke' ilkesiyle toplumumuzun denizle olan bağını güçlendirmeyi, gençlerimizin denizciliğe olan ilgisini artırmayı ve denizcilik eğitimine katkı sağlamayı amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu: Zübeyde Hanım Eğitim ve Sergi Gemisi, yeniden ziyarete açıldı

Zübeyde Hanım Gemisinin 11 Mart 2014 tarihinde hizmete açıldığını belirten Bakan Uraloğlu, geminin, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından filoya dahil edildiğini ve eğitim-sergi gemisine dönüştürüldüğünü anımsattı. Uraloğlu, "Zübeyde Hanım Eğitim ve Sergi Gemisi, denizciliğe ilgi duyan vatandaşlarımızı ve özellikle gençlerimizi deniz kültürü ile buluşturmak adına önemli bir fırsat sunuyor. Her yıl ortalama 75 bin kişi gemimizi ziyaret ediyor" dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu: Zübeyde Hanım Eğitim ve Sergi Gemisi, yeniden ziyarete açıldı
Denizcilik kültürünün ve deniz sevgisinin daha geniş kitlelere yayılması için çalışmalara hız kesmeden devam edeceklerini kaydeden Bakan Uraloğlu, "Bu projeyi, gençlerimiz başta olmak üzere, denizciliğe ilgi duyan herkesin faydalanabileceği bir eğitim ve kültür merkezi olarak görüyoruz" açıklamasında bulundu.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu: Zübeyde Hanım Eğitim ve Sergi Gemisi, yeniden ziyarete açıldı

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İzmir Pasaport Rıhtımı'nda konuşlu bulunan Zübeyde Hanım Gemisi, pazartesi ve perşembe günleri hariç olmak üzere her gün saat 10.00-17.30 saatleri arasında ücretsiz olarak ziyaret edilebiliyor. (DHA)

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu: Zübeyde Hanım Eğitim ve Sergi Gemisi, yeniden ziyarete açıldı

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#Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı#Abdulkadir Uraloğlu#Teknoloji

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