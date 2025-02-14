Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu: Zübeyde Hanım Eğitim ve Sergi Gemisi, yeniden ziyarete açıldı

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yazılı açıklama ile Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün annesinin adını taşıyan Zübeyde Hanım Eğitim ve Sergi Gemisinin 6 ay süren bakım ve onarım çalışmalarını tamamladıklarını bildirdi. İzmir Pasaport Rıhtımında konuşlu bulunan geminin bugün yeniden ziyarete açıldığını belirten Uraloğlu, "Zübeyde Hanım Eğitim ve Sergi Gemimiz, ülkemizde denizcilik kültürünü yaygınlaştırmak ve denizcilik bilincini artırmak amacıyla hizmet vermeye devam ediyor" dedi.
Zübeyde Hanım Eğitim ve Sergi Gemisi ile denizcilik tarihini ve kültürünü geniş kitlelere ulaştırdıklarını aktaran Uraloğlu, "Gemimizde, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüz ve denizcilik sektörüyle ilgili tarihi objeler, kitaplar ve sergi alanları yer alıyor. 'Denizci millet, denizci ülke' ilkesiyle toplumumuzun denizle olan bağını güçlendirmeyi, gençlerimizin denizciliğe olan ilgisini artırmayı ve denizcilik eğitimine katkı sağlamayı amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı.
İzmir Pasaport Rıhtımı'nda konuşlu bulunan Zübeyde Hanım Gemisi, pazartesi ve perşembe günleri hariç olmak üzere her gün saat 10.00-17.30 saatleri arasında ücretsiz olarak ziyaret edilebiliyor. (DHA)